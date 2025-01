DAX mit knappem Kursplus

Deutlichen Auftrieb verzeichneten dagegen teilweise Aktien von US-Kreditinstituten, die am Donnerstag die Bilanzsaison in den USA eingeläutet haben. Unter anderem haben JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley und Wells Fargo ihre Bücher für Investoren geöffnet. Für den DAX lässt sich nach dem erfolgreichen Ausbruch vom Mittwoch über 20.480 Punkte nun ein weiteres Kaufsignal ableiten, diesmal dürfte der DAX auf 20.976 Punkte nach technischer Lesart zulegen. An dieser Stelle angelangt, sollte eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Auf der Unterseite würden erst Kursverluste unter 20.200 Punkte die Gefahr weiterer Abschläge zumindest in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 19.894 Punkten steigern. Übergeordnet bleibt die Tendenz für das heimische Leitbarometer jedoch aufwärtsgerichtet.

Aktuelle Lage