Tagesbericht vom 17.01.25



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.705 auf 2.715 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.711 $/oz um 19 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Syrer bettelt um Abschiebung und attackiert Staatsgebäude. Ein eigener Antrag auf Abschiebung wird von den Behörden ignoriert. Eine Ausreise in die Türkei wird von Bundespolizisten verhindert, da er keinen Reisepass vorweisen kann (Quelle: Bild.de 16.01.25).



Es fehlt noch die Zuweisung der deutschen Staatsbürgerschaft und die Einordnung seiner Straftaten in das rechte Spektrum.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 84.741 Euro/kg, Vortag 84.190 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 30,62 $/oz, Vortag 30,73 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 931 $/oz, Vortag 942 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 918 $/oz, Vortag 946 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,61 $/barrel, Vortag 82,20 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 0,6 % oder 0,8 auf 146,0 Punkte. Bei den Standardwerten geben Kinross 3,5 % und Franco-Nevada 1,3 % nach. Royal Gold befestigt sich 1,1 %. Bei den kleineren Werten fallen Galiano 4,9 % (Vortag -6,8 %), Rusoro 4,2 % und Torex 3,9 %. I-80 können 3,5 % und Monument 3,1 % zulegen.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Sibanye fallen 6,1 % und Impala 6,0 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen stabil. Bei den Produzenten verbessern sich Rand 6,3 %, Aurelia 5,6 % und Catalyst 4,9 %. Ora Banda gibt 5,2 % nach. Bei den Explorationswerten kann Emmerson 6,9 % zulegen. S2 fallen 8,4 % und West Wits 5,9 %. Bei den Metallwerten befestigen sich Independence Group 3,7 % und Mt Gibson 3,1 %.

