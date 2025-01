Suss Microtec zweistellig erholt - Ziele 2024 klar übertroffen

ManuelHaust schrieb 15.01.25, 14:24

Ich habe heute persönlich mit einem Mitarbeiter der SUSS telefoniert und die Schätzung von 380 Mio Euro, die die UBS Analyse für das folgende Geschäftsjahr zugrunde liegt, ist extrem unwahrscheinlich. Das gibt der aktuelle Auftragsbestand schon nicht mehr her. Aixtron und SUSS stellen keine identischen Produkte her. Ich habe mich hier persönlich informiert, da ich kein Freund von Spekulationen bin. Was zudem in 2026 / 2027 ist, ist von niemandem seriös abschätzbar.