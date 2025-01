RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 128 auf 143 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Derald Goh passte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Bewertungsmodell für den Rückversicherer an die jüngsten Entwicklungen an./mis/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 17:40 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 144,1EUR auf Lang & Schwarz (17. Januar 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.