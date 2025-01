clearvise: Nächster Baustein für das Portfoliowachstum

clearvise habe laut SMC-Research einen deutlichen Ausbau des Portfolios bereits mit mehreren Zukäufen abgesichert. Besonders stark falle das Wachstum im PV-Bereich aus, wo aktuell ein neuer Solarpark mit einer Kapazität von 36,4 MWp in Frankreich vor der Inbetriebnahme stehe. Darüber hinaus habe das Unternehmen bereits drei italienische Projekte (mit rund 30 MWp) und die Mehrheit an einem weiteren französischen PV-Projekt (70 MWp, Anteil 70 Prozent) erworben, deren Baubeginn noch ausstehe.

Nach Darstellung von SMC-Research hat clearvise einen weiteren Zukauf für das Portfolio umgesetzt, nämlich den Windpark Weilrod 2, der schon im September in Betrieb gehen soll. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auf Basis der gesicherten und geplanten Portfolioexpansion ein dynamisches Umsatz- und Gewinnwachstum und leitet daraus Aufwärtspotenzial für die Aktie ab.

Zudem sei jüngst ein Zukauf im Windsegment geglückt. Und zwar sei von dem langjährigen Partner ABO Energy der Windpark Weilrod 2 akquiriert worden, der schon im September dieses Jahres in Betrieb gehen solle.

Bei der Umsetzung der Expansionsstrategie lege das Management Wert auf attraktive Renditen und gehe deswegen sehr selektiv vor. Im aktuellen Fall Weilrod 2 werde ein ansprechendes Renditeniveau u.a. durch die Nähe zum Bestandswindpark Weilrod 1 ermöglicht. Darüber hinaus sei das etablierte Partnermodell, in dessen Rahmen sich das Unternehmen in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase an Projekten der Partner beteilige, ein wichtiger Renditetreiber.

Insgesamt sehen die Analysten das Unternehmen auf einem dynamischen Expansionspfad mit der Aussicht auf ein deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum. Das komme in ihrem unveränderten Kursziel von 3,00 Euro je Aktie zum Ausdruck, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial biete. Die Analysten bekräftigen auf dieser Basis ihr „Buy“-Votum.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.01.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.01.2025 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 17.01.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/01/2025-01-17-SMC-Comment-clearvise_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 1,625EUR auf Tradegate (17. Januar 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 3,00 EUR