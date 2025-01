Mega-Kursexplosion: SÜSS Microtec begeistert mit starken Zahlen!

Nachdem es in den vergangenen Wochen für die Aktie von Halbleiterhoffnung SÜSS MicroTec fast ausschließlich bergab ging, zeichnet sich am Freitag ein Befreiungsschlag und die erhoffte Trendwende ab. Die Anteile verteuern sich am Morgen um mehr als 20 Prozent, nachdem das Unternehmen am Donnerstagabend sein vorläufiges Geschäftsergebnis bekanntgegeben hat.

SÜSS MicroTec nach starken Zahlen völlig entfesselt