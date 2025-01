Vier Verletzte

NEUSTADT AN DER DONAU (dpa-AFX) - In einer Raffinerie in Neustadt an der Donau ist ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen seien dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Gegen Mitternacht sei es laut dem Unternehmen Bayernoil zu einem Brand in einer Prozessoranlage im bayerischen Landkreis Kelheim gekommen. Die Anlagen wurden außer Betrieb genommen. Details sind den Angaben zufolge bisher nicht bekannt, man treffe jedoch alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Das Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen ist, wird nach Angaben der Polizei nun kontrolliert abgebrannt.

Das Landratsamt Kelheim gab am frühen Morgen Entwarnung: Die gemeldete Gefahr bestehe nicht mehr. Aufgrund der Rauchentwicklung waren die Bewohner im Stadtgebiet Neustadt und in den Ortsteilen Geibenstetten, Mauern, Mühlhausen, Schwaig und Münchsmünster angehalten worden, Fenster und Türen geschlossen halten. Zudem sollte man sich vorsorglich in Gebäuden aufhalten und Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.

Die Bürgerinnen und Bürger sollten den Angaben zufolge zudem auf Lautsprecherdurchsagen achten und den Rundfunk einschalten. Das eingerichtete Bürgertelefon des Landratsamtes sei auch nach der Entwarnung weiterhin aktiv./pba/DP/mis