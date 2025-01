Wirtschaftlicher Ausblick auf 2025

Beim diesjährigen Economic Outlook 2025 in Berlin teilten Experten der Swiss Life Asset Managers ihre Einschätzungen zu den kommenden wirtschaftlichen Entwicklungen, die Anleger und die Immobilienmärkte in diesem Jahr erwarten.



Wirtschaftspolitische Herausforderungen und Konsumerholung

Die gegenwärtigen geopolitischen Unwägbarkeiten spiegeln sich deutlich in der wirtschaftlichen Landschaft wider. Die daraus resultierende Unsicherheit führte dazu, dass sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen Investitions- und Konsumentscheidungen verzögerten. Dies wurde besonders in Europa sichtbar, wo es bisher nur zu einer moderaten Konsumerholung kam. Die Reallöhne sind 2024 wie erwartet gestiegen, doch die Sparneigung der Haushalte hat zugenommen. Jedoch ist davon auszugehen, dass der Konsum 2025 wieder ansteigen und somit konjunkturstützend sein wird.



Im Gegensatz dazu zeigt die US-Wirtschaft ein schnelleres Wachstum als die europäische, getrieben durch niedrige Energiepreise, ein starkes Produktivitätswachstum und politische Stabilität nach den Wahlergebnissen. Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat erneut die Stimmung im US-Mittelstand beflügelt, während in Europa die wirtschaftliche Verunsicherung weiterhin die Investitionstätigkeit bremst.



Geldpolitik und Konjunkturausblick

Die Europäische Zentralbank setzt ihre expansivere Geldpolitik fort – der globale Zinssenkungszyklus, der etwas später als erwartet einsetzte, nimmt nun Fahrt auf. Mit Blick auf den schwachen wirtschaftlichen Ausblick wird eine Absenkung der Leitzinsen unter das neutrale Zinsniveau als notwendig erachtet. Swiss Life Asset Managers prognostiziert sechs Zinssenkungen der EZB für 2025 – eine positive Nachricht für Investoren, die von günstigeren Investitionsbedingungen profitieren könnten. Für das Jahr 2025 wird somit eine Erholung, insbesondere in der deutschen Immobilienwirtschaft, erwartet.



Trotz eines vorhergesagten BIP-Wachstums in Deutschland von „nur“ 0,5 Prozent bleibt die Hoffnung, dass mit wiederkehrender Planungssicherheit ein neues wirtschaftliches Momentum entsteht. Diese Entwicklung könnte durch weitere Zinssenkungen der EZB unterstützt werden, die prognostizierte Inflationsrate für Dezember 2025 liegt bei moderaten 1,5 Prozent.



Entwicklung der Aktienmärkte

Die Aktienmärkte haben sich besser entwickelt, als zunächst angenommen worden war. Für das Jahr 2025 werden zwar geringere, aber dennoch positive Renditen erwartet. Trotz der Volatilität und einer Marktrotation werden viele Marktsegmente weltweit als attraktiv bewertet. Dies lässt auf eine solide, wenn auch niedrigere, positive Aktienmarktrendite im Vergleich zu 2024 hoffen. Zu den gegenwärtigen Risiken zählen die Geldpolitik der EZB und die politischen Entwicklungen in den USA unter der neuen Regierung Trumps. Diese Faktoren könnten die Finanzmärkte weiterhin beeinflussen.