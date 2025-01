AMD: Schon wieder ein Downgrade!

Chris Caso von Wolfe Research hat die Aktie von "Kaufen" auf "Peer Perform" herabgestuft, nachdem AMDs jüngste Entwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Aktie beendete den Handel in der Folge mit einem Minus von 1,3 Prozent.

Wolfe Research reduzierte seine Schätzungen für das erste Quartal auf einen Umsatz von 6,6 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 80 Cent pro Aktie, nachdem zuvor 7,04 Milliarden US-Dollar Umsatz und 93 Cent prognostiziert worden waren. Für das Gesamtjahr wurden die Prognosen auf 29,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,19 US-Dollar Gewinn pro Aktie gesenkt, deutlich unter den Konsensschätzungen von 32,3 Milliarden US-Dollar und 5,02 US-Dollar.

Zu den weiteren Belastungen zählen eine schwache PC-Saisonalität nach einem starken vierten Quartal und anhaltende Probleme im Gaming-Segment. Dennoch sieht Caso Potenzial in AMDs kommender MI350-Chipserie, die in der zweiten Jahreshälfte als "Katalysator" dienen könnte. Die MI350-Chips sollen eine bedeutende Verbesserung gegenüber der aktuellen MI325-Serie bieten.

AMD musste Anfang des Monats bereits Downgrades von Goldman Sachs und HSBC hinnehmen. Goldman Sachs begründete dies mit dem "bescheidenen Wachstum für GPUs in Rechenzentren bei starkem Wettbewerb", während HSBC von "Kaufen" auf "Reduzieren" umstellte und weitere Kursverluste befürchtete.

Der einzige Lichtblick? Dell Technologies gab kürzlich bekannt, künftig AMD-Prozessoren in Unternehmenskunden-PCs zu verwenden, was Marktanteilsgewinne im Client-Markt versprechen könnte. Bisher setzte Dell AMD-Chips nur in Verbraucher-PCs ein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





