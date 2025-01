Duolingo setzt auf Mandarin-Trend dank RedNote-Hype!

Die Aktien des Sprachlern-Plattformanbieters Duolingo steht Freitag früh fast 7 Prozent im Plus, nachdem ein enormer Anstieg neuer Nutzer gemeldet wurde, die Mandarin lernen möchten. Die steigende Beliebtheit der chinesischen Social-Media-App RedNote (im Heimatland China bekannt als Xiaohongshu), ein aufstrebender Konkurrent zu TikTok, treibt diesen Trend.

RedNote dominiert App-Charts

RedNote hat sich in den USA als überraschender Gewinner herauskristallisiert und belegt aktuell den ersten Platz in der Rangliste der kostenlosen Apps im Apple App Store.

Der jüngste Erfolg von RedNote ist auch auf die Unsicherheit um TikTok in den USA zurückzuführen. Nach Anhörungen vor dem Obersten Gerichtshof, bei denen es um ein mögliches Verbot von TikTok ging, bereitet sich die Plattform angeblich auf eine potenzielle Abschaltung in den USA vor, die bereits am kommenden Sonntag erfolgen könnte.

Laut Sensor Tower, einem Marktforschungsunternehmen, stiegen die US-Downloads von RedNote in der letzten Woche um das 20-Fache. Duolingo hat auf diesen Trend reagiert. "Unsere Marketingstrategie ist vorausschauend; wir sind bereits mit einem aktiven Team auf RedNote präsent", erklärte ein Unternehmenssprecher.

Mandarin als neue Herausforderung für US-Nutzer

Mandarin-Chinesisch gilt als eine der anspruchsvollsten Sprachen der Welt, erfreut sich jedoch wachsender Beliebtheit unter Lernenden, die ihre kulturellen und beruflichen Horizonte erweitern möchten. Auf Duolingo lernen derzeit 10,7 Millionen Nutzer Mandarin, was es zur achtbeliebtesten Sprache der Plattform macht. Spanisch (48,8 Millionen Nutzer) und Französisch (27,3 Millionen Nutzer) bleiben jedoch die Favoriten.

Analysten sehen den Mandarin-Boom auch als strategischen Vorteil für Duolingo. "Die wachsende Nachfrage nach asiatischen Sprachen könnte den Markt für Sprachlern-Apps revolutionieren", kommentierte ein Experte von Bloomberg Intelligence.

TikTok steht am Abgrund – Marktchancen für Konkurrenten

Während Duolingo von der RedNote-Dynamik profitiert, scheint die Zukunft von TikTok in den USA ungewiss. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs über ein Gesetz, das die App aus amerikanischen Download-Stores entfernen könnte, steht kurz bevor.

US-Präsident Joe Biden zeigte sich bislang kompromissbereit, doch politische Spannungen zwischen Washington und Peking belasten die Verhandlungen. Sollte TikTok tatsächlich in den USA verboten werden, könnten Plattformen wie RedNote weiter profitieren und einen bedeutenden Marktanteil übernehmen.

Ein möglicher Aufschub für TikTok bietet jedoch kurzfristig Hoffnung. Branchenkenner erwarten, dass ein endgültiges Urteil erst in den kommenden Wochen fällt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Duolingo Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,82 % und einem Kurs von 341,8USD auf Nasdaq (17. Januar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





