Deutsche Anleihen legen im Kurs weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben ihre jüngsten Kursgewinne am Freitag etwas ausgebaut. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 131,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,53 Prozent.

Zur Wochenmitte hatten US-Inflationsdaten für eine Wende bei den seit Dezember stark gestiegenen Anleiherenditen gesorgt. Für den Bund-Future-Kurs geht es seither entsprechend nach oben. In den USA war die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel überraschend leicht gesunken, was Inflationssorgen der Anleger ein Stück weit verringerte. Unsicherheit herrscht gleichwohl weiterhin, denn ein wesentlicher Grund für die Inflationssorgen ist die Handelspolitik unter Donald Trump, der am Montag zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernimmt.