Volocopter-Gründer kritisieren deutsche Politik nach Insolvenz

yok schrieb 29.12.24, 16:34

Ich habe jetzt auf Anregung von Rhoenradfahrer (vielen Dank!) ein wenig im Handelsregister gestöbert und drumrum gegoogelt, und ich muss sagen, die ganze Rettung klingt nicht besonders solide... um nicht zu sagen: auch wieder scammy. (Nicht, dass es für die LIMLF-Investierten noch drauf ankäme, denn die NV ist ja schon entleert worden.) Kennt ihr schon Dubai-Gabi?



https://www.gomopa.io/artikel/gabriele-keil-riedel-alias-dubai-gabi-gesteht-anlagebetrug/

>Wer die Mindestsumme von 77.000 Euro über die General Capital Group Beteiligungsberatung GmbH in den New World Fund – Lucendro anlegte, sollte sich über einer Jahresrendite von 30 Prozent freuen dürfen.

>Laut Prospekt sollte das Geld beim New World Fund – Lucendro in ein breit gestreutes Portfolio fließen. Doch tatsächlich verbrannte das Geld der Anleger im Schneeballsystem der Ex-Bankerin Gabriele Carolin Keil-Riedel (52) aus dem fränkischen Trogen. Sie erhielt den Spitznamen Dubai-Gabi, weil sie sich bester Beziehungen nach Arabien rühmte.



Ich denke, als Chronisten dürfen wir auch in Zukunft weiterhin Spass erwarten.