BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach einem Produktionsbericht zum vierten Quartal von 6400 auf 6300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Hatch ließ die neuen Eindrücke in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar in sein Bewertungsmodell für den Minenkonzern einfließen. Der nächste wichtige Termin sei nun der am 19. Februar anstehende Jahresbericht./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 59,49EUR auf Tradegate (17. Januar 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.



