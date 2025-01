Die nächste Welle führender Frauen in der KI wird in einem neuen globalen Datensatz identifiziert

London (ots/PRNewswire) - Das von Zeki Data entwickelte Daten- und

Bewertungssystem hat genau die Frauen identifiziert, die an der Spitze der

KI-Innovation stehen. Mehr als 300.000 Frauen in über 90 Ländern und über 250

Fachgebieten.



Zeki Data (https://zekidata.com/) , ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen

für Talentdaten und -analysen, kündigte heute ein neues Produkt für

Dateneinblicke an, Talent Multiplier , das in der Lage ist, genau die Frauen an

der Spitze von KI-Innovationen zu identifizieren, die Unternehmen einstellen,

finanzieren oder in die sie investieren möchten.







unterbewertete weibliche Talente in den Bereichen Wissenschaft und Technik

weltweit identifiziert. Nur 25 Prozent der KI- und Datenpositionen weltweit sind

von Frauen besetzt, und Zekis proprietärer Datensatz von mehr als 300.000 Frauen

in der KI ist der einzige Datensatz seiner Art weltweit.



"Zeki hat die Frage "Wo sind die Frauen?" mit der Schaffung von Talent

Multiplier und seinem Women in AI-Datensatz beantwortet", so Margaux Bergen, COO

und Mitbegründerin von Zeki. "Die gesamte Gesellschaft profitiert davon, wenn

Frauen gleichberechtigt an der Entwicklung von Spitzentechnologien beteiligt

sind. Frauen werden die nächste Welle der KI gestalten, und die Unternehmen, die

aktiv KI-Innovatorinnen einstellen, finanzieren und in sie investieren werden

den Markt anführen."



KI wird den wissenschaftlichen Fortschritt in allen Bereichen beschleunigen und

nach Angaben von McKinsey & Company die Unternehmensgewinne um potenziell 4,4

Billionen US-Dollar pro Jahr steigern. Intelligenzgesteuerte, gezielte

Investitionen in Frauen können sich positiv auf ihren Einfluss auf die

Entwicklung der nächsten Welle der KI auswirken, die auf KI-Pioniermodellen

basiert.



Talent Multiplier verschafft Unternehmen einen Vorsprung bei der Identifizierung

von Investitionsmöglichkeiten, der Beschleunigung von Innovationen und der

Anwerbung von Spitzenkräften. Weitere Einblicke in das Thema Frauen in der KI

bietet der kostenlose Bericht von Zeki: Women in AI

(https://zekidata.com/report/women-in-ai-2024/) .



Zeki Data ist ein Unternehmen für Talentdaten und Analysen, das

nachrichtendienstliche Techniken aus der Terrorismusbekämpfung einsetzt, um

Personen, Organisationen und Länder zu identifizieren, die zu den größten

KI-Innovationen fähig sind. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.zekidata.com/ .



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/2600300/Gender_Discrepancy_Across_Roles.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2367388/5121228/Zeki_Research.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-nachste-well

e-fuhrender-frauen-in-der-ki-wird-in-einem-neuen-globalen-datensatz-identifizier

t-302354066.html



Pressekontakt:



Lara Kline,

media@zekidata.com,

+1-202-905-8370



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173607/5950936

OTS: Zeki Research







Zeki ist der einzige Datensatz, der verborgene, unterrepräsentierte undunterbewertete weibliche Talente in den Bereichen Wissenschaft und Technikweltweit identifiziert. Nur 25 Prozent der KI- und Datenpositionen weltweit sindvon Frauen besetzt, und Zekis proprietärer Datensatz von mehr als 300.000 Frauenin der KI ist der einzige Datensatz seiner Art weltweit."Zeki hat die Frage "Wo sind die Frauen?" mit der Schaffung von TalentMultiplier und seinem Women in AI-Datensatz beantwortet", so Margaux Bergen, COOund Mitbegründerin von Zeki. "Die gesamte Gesellschaft profitiert davon, wennFrauen gleichberechtigt an der Entwicklung von Spitzentechnologien beteiligtsind. Frauen werden die nächste Welle der KI gestalten, und die Unternehmen, dieaktiv KI-Innovatorinnen einstellen, finanzieren und in sie investieren werdenden Markt anführen."KI wird den wissenschaftlichen Fortschritt in allen Bereichen beschleunigen undnach Angaben von McKinsey & Company die Unternehmensgewinne um potenziell 4,4Billionen US-Dollar pro Jahr steigern. Intelligenzgesteuerte, gezielteInvestitionen in Frauen können sich positiv auf ihren Einfluss auf dieEntwicklung der nächsten Welle der KI auswirken, die auf KI-Pioniermodellenbasiert.Talent Multiplier verschafft Unternehmen einen Vorsprung bei der Identifizierungvon Investitionsmöglichkeiten, der Beschleunigung von Innovationen und derAnwerbung von Spitzenkräften. Weitere Einblicke in das Thema Frauen in der KIbietet der kostenlose Bericht von Zeki: Women in AI(https://zekidata.com/report/women-in-ai-2024/) .Zeki Data ist ein Unternehmen für Talentdaten und Analysen, dasnachrichtendienstliche Techniken aus der Terrorismusbekämpfung einsetzt, umPersonen, Organisationen und Länder zu identifizieren, die zu den größtenKI-Innovationen fähig sind. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.zekidata.com/ .Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2600300/Gender_Discrepancy_Across_Roles.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2367388/5121228/Zeki_Research.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-nachste-welle-fuhrender-frauen-in-der-ki-wird-in-einem-neuen-globalen-datensatz-identifiziert-302354066.htmlPressekontakt:Lara Kline,media@zekidata.com,+1-202-905-8370Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173607/5950936OTS: Zeki Research