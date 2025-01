DAX: Wie weit kann die Aufholjagd laufen?

von Sven Weisenhaus

Die Kursentwicklung in Deutschland fällt mit Blick auf den DAX im neuen Jahr weiterhin besser aus als in den USA. Denn der deutsche Leitindex konnte vorgestern bereits ein neues Rekordhoch erreichen und dieses gestern sogar noch ausbauen. Die Aktienindizes in den USA konnten sich dagegen bislang „nur“ deutlich von ihren Korrekturtiefs erholen, die sie am Montag markiert hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der DAX bereits ein höheres Tief ausgebildet (siehe grüner Pfeil im folgenden Chart) und damit wieder eine relative Stärke gezeigt.