Trump setzt auf Bitcoin: Wird Krypto jetzt zur US-Staatspriorität?

Die Kryptowelt blickt gebannt auf Washington, wo der designierte US-Präsident Donald Trump plant, Kryptowährungen zu einem zentralen politischen Schwerpunkt seiner Amtszeit zu machen. Laut Berichten von Bloomberg könnte bereits am kommenden Montag eine Exekutivorder unterzeichnet werden, die den digitalen Vermögenswerten nicht nur Priorität verleiht, sondern auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und Kryptoindustrie vorsieht.

Die geplante Order könnte eine strategische Wende für die Vereinigten Staaten bedeuten, insbesondere nachdem die Biden-Administration als eher restriktiv gegenüber der Branche galt. Trump, einst Kritiker von Bitcoin und Co., hat sich in den vergangenen Monaten zum Verfechter eines proaktiven Ansatzes gewandelt, was Investoren Hoffnung auf regulatorische Klarheit und Marktwachstum gibt.