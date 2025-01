Tineco vierfach ausgezeichnet für Innovationen in der smarten Bodenpflege (FOTO)

Berlin (ots) - Tineco (https://de.tineco.com) , ein führender Anbieter im

Bereich der Bodenpflege und smarter Haushaltsgeräte, hat auf der diesjährigen

Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, der größten Tech-Messe der Welt,

seine Innovationskraft eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der Messestand zog

nicht nur zahlreiche interessierte Besucher an, auch Fachpublikum und namhafte

Redaktionen zeigten großes Interesse an den Produktneuheiten. Tineco wurde

gleich mit vier Branchenauszeichnungen geehrt - ein klares Zeichen für Tinecos

große Fortschritte in der Entwicklung intelligenter, benutzerfreundlicher

Reinigungstechnologien, die den Alltag verbessern.



