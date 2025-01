China attackiert Apple und Yellen, Trump pusht Krypto!

China attackiert Apple und bringt damit die Aktie unter Druck, gleichzeitig hat Peking die Rechner von US-Finanzministerin Yellen gehackt. Erst gestern hatte China eine Untersuchung gegen US-Chip-Konzerne angekündigt - es ist daher kein Zufall, dass der Nasdaq und die großen Tech-Aktien (vor allem Apple und Nvidia) schlechter laufen als der Gesamtmarkt. Mit anderen Worten: der Handelskrieg zwischen den USA und China ist bereits in vollem Gange, noch bevor Trump am Montag das Präsidenten-Amt übernimmt - und dieser Handelskrieg ist besonders für "die Kronjuwelen" der USA gefährlich: seine hoch bewerteten Tech-Aktien wie Apple, Nvidia und Co. Trump will laut Berichten eine Krypto-Reserve einführen..

Hinweise aus Video: