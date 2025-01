Zalando-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) legt seit Wochen eine bemerkenswerte Berg- und Talfahrt hin. Verzeichnete die Aktie noch am 11.12.24 bei 35,84 Euro ein 12-Monatshoch, so wurde sie am 13.1.24 zeitweise um 28 Prozent tiefer bei 27,95 Euro gehandelt, um dann nach erfreulichen Zahlen für das vierte Quartal 2024 wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 32,00 Euro zuzulegen.

Da der Onlinehändler wegen des starken Weihnachtsgeschäftes die Erwartungen der Marktteilnehmer übertroffen hat, bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 45 Euro (Hauck Aufhäuser Investment Banking) ihre Kaufempfehlungen für die Zalando-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie wieder ihr altes Jahreshoch bei 35,84 Euro erreichen kann.