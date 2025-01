Kissigs Portfoliocheck: Genuine Parts und Merck & Co. sollen Bill Nygrens Portfolio nachhaltig Auftrieb verleihen

Kissigs Portfoliocheck " nehme ich regelmäßig für das " In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann. Bei meinem 284. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann.





Zum Ende des 3. Quartals 2024 hatte Bill Nygren 53 Werte in seinem Oakmark Funds Depot, darunter zwei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate sank auf 7 %, doch auch dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, eine höhere Inflation führe zu höherer Volatilität an den Märkten und er nutze diese aus, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio. In Bill Nygrens um 1,8 Mrd. auf 22,0 Mrd. USD gestiegenen Oakmark Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit einer um 2 % auf 35,9 % reduzierten Gewichtung unangefochtener Spitzenreiter. Neuer Zweitplatzierter sind Industriewerte mit 11,8 %, die die Communication Services mit 10,1 % überholt haben. Dahinter folgen gleichauf Energiewerte und der Gesundheitssektor mit jeweils 8,8 % Gewichtung vor zyklischen Konsumwerten mit 6,6 %, Technologieunternehmen mit 6,3 % und defensiven Konsumwerten mit 5,4 %. Rohstoffaktien mit 3,5 % und Immobilienunternehmen mit 2,8 % runden das Portfolio ab.





Moody's und dem Kreditkartenspezialisten American Express hat sich Nygren inzwischen mit deutlichem Gewinn komplett getrennt, nachdem beide Unternehmen ihre Zielbewertung erreicht haben. Ebenfalls vollständig aus dem Depot geflogen ist Cisco Systems, allerdings aufgrund enttäuschender Unternehmensergebnisse. Hier realisierte Nygren letztlich einen kleinen Verlust. Frisch eingestiegen ist er im Gegenzug bei Genuine Parts Company, einem Vertriebsunternehmen für Automobil- und Industrieersatzteile, das hauptsächlich unter dem Markennamen NAPA auf dem Automobilmarkt und unter dem Markennamen Motion Industries auf dem Industriemarkt tätig ist. Der zweite bedeutsame Neueinstieg erfolgte bei Merck & Co., einem global aktiven Pharmaunternehmen, das in den Geschäftsbereichen Onkologie, Impfstoffe und Tiergesundheit zu den Marktführern gehört. Nygrens Spitzenreiter im Depot bleibt weiterhin die Google-Mutter Alphabet, die allerdings auch die größte Verlustbringerin des Quartals in seinem Portfolio war... Von der Ratingagenturund dem Kreditkartenspezialistenhat sich Nygren inzwischen mit deutlichem Gewinn komplett getrennt, nachdem beide Unternehmen ihre Zielbewertung erreicht haben. Ebenfalls vollständig aus dem Depot geflogen ist, allerdings aufgrund enttäuschender Unternehmensergebnisse. Hier realisierte Nygren letztlich einen kleinen Verlust. Frisch eingestiegen ist er im Gegenzug bei, einem Vertriebsunternehmen für Automobil- und Industrieersatzteile, das hauptsächlich unter dem Markennamen NAPA auf dem Automobilmarkt und unter dem Markennamen Motion Industries auf dem Industriemarkt tätig ist. Der zweite bedeutsame Neueinstieg erfolgte bei, einem global aktiven Pharmaunternehmen, das in den Geschäftsbereichen Onkologie, Impfstoffe und Tiergesundheit zu den Marktführern gehört. Nygrens Spitzenreiter im Depot bleibt weiterhin die Google-Mutter, die allerdings auch die größte Verlustbringerin des Quartals in seinem Portfolio war...