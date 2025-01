Französische Einkaufsgruppe Francap bündelt die Beschaffung ihrer starken Eigenmarken unter dem internationalen Dach der EMD-Allianz (FOTO)

Pfäffikon/Schweiz (ots) - Direkt zum Jahresstart 2025 zeigt das Netzwerk der

European Marketing Distribution (EMD) wieder, welche zusätzlichen Vorteile die

Zusammenarbeit zwischen renommierten Händlern für die Kunden im Einzelhandel

generiert: Jüngstes Beispiel ist eine neue Kooperation zur gemeinsamen

Beschaffung von Eigenmarken in Frankreich mit der Einkaufsgemeinschaft Francap,

die 10 lokale Einzelhändler mit über 2.200 Verkaufsstellen bedient, darunter

auch die französischen Niederlassungen des belgischen EMD-Partners Colruyt.



Den französischen Verbrauchern wird das ab sofort noch attraktivere Sortimente

in den angeschlossenen Läden von Francap und Colruyt bescheren - für die

Lieferanten in Frankreich eröffnet sich ein neuer und wertvoller Zugang in die

weltweiten Absatzmärkte der EMD-Handelsallianz.







genauere Blick auf die jetzt vernetzten Strukturen. Die in Frankreich seit über

60 Jahren erfolgreiche Francap-Einkaufsgemeinschaft zählt 10

Mitgliedsunternehmen, die aktuell 2.215 Verkaufsstellen in Frankreich

repräsentieren und mit Vollsortiment vor allem in der Nahversorgung bei den

Kunden erfolgreich sind.



In Frankreich genießt Francap hohe Anerkennung als zuverlässige

Einkaufsorganisation für Supermarktketten wie Coccinelle Supermarché, Diagonal,

G20 und Colruyt. Colruyt France, eines der größten Francap-Mitglieder, betreibt

bereits 102 Supermärkte im französischen Einzelhandelsmarkt.



Darüber hinaus beliefert Francap auch etablierte Nahversorgungsspezialisten wie

Rapid' Market, Sitis, Epi Service, Votre marché, Panier Sympa, Viveco oder

Marché Minut'.



Zusammen mit Colruyt France erwirtschaftet die Francap-Gruppe einen

Verbraucherumsatz von 3,5 Milliarden Euro.



Leistungsstarke Eigenmarken bilden den Schwerpunkt der Zusammenarbeit



Das Hauptziel der jetzt gestarteten Zusammenarbeit von Francap und Colruyt

Frankreich unter dem Dach der EMD-Allianz ist die koordinierte Beschaffung und

Vermarktung von leistungsstarken Eigenmarken. Auch im anspruchsvollen

französischen Lebensmittelmarkt stehen die Private Labels immer höher im Kurs.

So verfügt die Francap-Gruppe bereits über eine Range gut eingeführter eigener

Marken (wie etwa Belle France, Les Délices de Belle France oder Ecoprix),

während die EMD das Sortiment der Einkaufspartner Francap und Colruyt Frankreich

mit ihrem großen Portfolio an stark nachgefragten Eigenmarken unter dem

EMD-Eurolabel bereichern kann.



Die Zusammenarbeit zwischen Francap und EMD bezieht sich ausschließlich auf

Eigenmarkenprodukte: Eine Zusammenarbeit bei der internationalen Vermarktung Seite 2 ► Seite 1 von 2





Um die Dynamik für alle eingebundenen Akteure zu erläutern, lohnt sich dergenauere Blick auf die jetzt vernetzten Strukturen. Die in Frankreich seit über60 Jahren erfolgreiche Francap-Einkaufsgemeinschaft zählt 10Mitgliedsunternehmen, die aktuell 2.215 Verkaufsstellen in Frankreichrepräsentieren und mit Vollsortiment vor allem in der Nahversorgung bei denKunden erfolgreich sind.In Frankreich genießt Francap hohe Anerkennung als zuverlässigeEinkaufsorganisation für Supermarktketten wie Coccinelle Supermarché, Diagonal,G20 und Colruyt. Colruyt France, eines der größten Francap-Mitglieder, betreibtbereits 102 Supermärkte im französischen Einzelhandelsmarkt.Darüber hinaus beliefert Francap auch etablierte Nahversorgungsspezialisten wieRapid' Market, Sitis, Epi Service, Votre marché, Panier Sympa, Viveco oderMarché Minut'.Zusammen mit Colruyt France erwirtschaftet die Francap-Gruppe einenVerbraucherumsatz von 3,5 Milliarden Euro.Leistungsstarke Eigenmarken bilden den Schwerpunkt der ZusammenarbeitDas Hauptziel der jetzt gestarteten Zusammenarbeit von Francap und ColruytFrankreich unter dem Dach der EMD-Allianz ist die koordinierte Beschaffung undVermarktung von leistungsstarken Eigenmarken. Auch im anspruchsvollenfranzösischen Lebensmittelmarkt stehen die Private Labels immer höher im Kurs.So verfügt die Francap-Gruppe bereits über eine Range gut eingeführter eigenerMarken (wie etwa Belle France, Les Délices de Belle France oder Ecoprix),während die EMD das Sortiment der Einkaufspartner Francap und Colruyt Frankreichmit ihrem großen Portfolio an stark nachgefragten Eigenmarken unter demEMD-Eurolabel bereichern kann.Die Zusammenarbeit zwischen Francap und EMD bezieht sich ausschließlich aufEigenmarkenprodukte: Eine Zusammenarbeit bei der internationalen Vermarktung