ZenaTech kombiniert Drohnen und KI!

Nicht nur in militärischen Konflikten, sondern auch in der Landwirtschaft oder der Logistik gewinnen intelligente Drohnen eine immer größere Bedeutung. Der Anbieter ZenaTech kombiniert über seine Tochter ZenaDrone seine „fliegenden Computer“ mit Künstlicher Intelligenz und hat bereits 100 Großkunden für bezahlte Test für seine Dienstleistungen gewonnen. Die Aktie ist an der Nasdaq gefragt.

Drohnen statt Kampfjets?

Wie wichtig inzwischen Drohnen für die militärische Nutzung sind, macht nicht nur der Krieg in der Ukraine deutlich, sondern auch ein Beitrag von Elon Musk Ende November auf seiner Plattform X. Der Unternehmer und Berater vom designierten US-Präsidenten Donald Trump hatte sich vor ein paar Tagen abwertend zu den F35-Kampfjets von Lockheed Martin geäußert. Die Aktie des Herstellers fiel in der Folge um mehr als 3,5 Prozent. In Zeiten von Drohnen und Künstlicher Intelligenz könnten die Kampfflieger zumindest einen Teil ihrer Bedeutung für das Militär verlieren.

Drohnen: Ein Wachstumsmarkt!

Deutlich wird das Tempo der Entwicklung von Drohnen auch an den Wachstumsraten. Marktbeobachter rechnen mit einem jährlichen Plus von mehr als 25 Prozent für die kommenden zehn Jahre. Im Jahr 2032 könnte der weltweite Markt demnach ein Volumen von mehr als 82 Mrd. US-Dollar besitzen. Dabei sind die Anwendungsgebiete vielseitig: Sie reichen von der Medizin, über Telekommunikation und Logistik, bis zu Militär und Landwirtschaft. Im öffentlichen Bereich wird die Regulierung des Einsatzes von Drohnen inzwischen forciert, um ein Wachstum zu ermöglichen und auch als Nebeneffekt, um Kosten zu sparen. Denn in Zeiten, in denen praktisch alle Staatshaushalte der großen Industrieländer am Limit sind und möglicherweise harte Budget-Einschnitte anstehen, könnten Drohnen tatsächlich Aufgaben übernehmen, die einst von teuren Kampfjets oder Transportflugzeugen übernommen wurden.

ZenaTech: Drohnen as a Service!

Auf diesem Feld bewegt sich auch ZenaTech mit seiner Muttergesellschaft aus Toronto. Die Kanadier bieten über ihre in Arizona beheimatete Tochter ZenaDrone Unternehmen, aber auch militärischen Organisationen und Staaten mit Künstlicher Intelligenz gespickte Drohnen an. Dabei geht das Angebot über das reine Anbieten des Fluggeräts hinaus. Das Unternehmen offeriert auch entsprechende Software, Services, Schulungen oder Instandhaltung. Inzwischen hat ZenaTech mehr als 100 Kunden gewonnen und erwirtschaftet 98 Prozent seiner Einnahmen aus wiederkehrenden Umsätzen. Das Unternehmen hat inzwischen Niederlassungen in sieben Ländern, darunter Nordamerika, Europa, Taiwan und die Vereinigten Arabischen Emirate. ZenaTech ist derzeit in den Bereichen Verteidigung, Landwirtschaft sowie Lager und Logistik tätig. Das Tätigkeitsfeld soll jedoch auch auf andere Sektoren wie die Öl- und Gasindustrie, den Bergbau und erneuerbare Energien ausgeweitet werden.