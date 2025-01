Analytic Partners stärkt mit der Übernahme von Analyx seine Marktposition und erweitert seine Kundenlösungen

MIAMI, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Commercial Analytics, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Analyx, einem Unternehmen für Marketing-Analyse-Software und -Dienstleistungen, abgeschlossen hat. Mit multinationalen Niederlassungen in Deutschland und Polen verfügt Analyx über einen beeindruckenden Kundenstamm bedeutender europäischer Unternehmen mit Schwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Diese strategische Akquisition erweitert die Marktdurchdringung von Analytic Partners in Europa und fügt beträchtliches Talent in den Bereichen Analyse und Softwareentwicklung hinzu.

Die Übernahme von Analyx erweitert die Fähigkeit von Analytic Partners, großen Marken in Deutschland und ganz Europa Commercial Intelligence zu liefern. Die beeindruckende Kundenliste von Analyx ermöglichte in den letzten 12 Monaten die Analyse von 5 Milliarden USD an Marketingausgaben, wobei etwa 2.500 Szenarien von Kunden in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Die Übernahme von Analyx baut auf der Dynamik der 2024 erfolgten Übernahme von Magic Numbers, einem führenden Analyseunternehmen in Großbritannien, auf und vertieft die Präsenz von Analytic Partners in Europa weiter.