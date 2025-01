Keine Trendwende bei Genehmigung neuer Wohnungen

Bluetenpracht schrieb 21.11.24, 21:10

Aktuelle Guidance GCP Seite 17:

Dividend per share €0.78 - €0.83 für 2024vwird in Aussicht gestellt.

Aber eigentlich ist die Guidance bei AT/GCP eh total sinnlos bzw nur dazu da, Investoren von Jahr zu Jahr mit Hoffnung machen zu locken, die dividend policy bewusst nicht zu ändern, um dann traditionell wieder eine Ausrede mit "unsicheren Märkten" zu finden, weil man ganz klar die Verschuldung in den guten Jahren übertrieben hat. Deshalb muss sich nun wirklich niemand über den hohen Abschlag zum NAV wundern. Ich sehe GCP aktuell neutral.