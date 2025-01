Bike24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Bike24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.01.2025

Kursziel: 2,40 EUR (zuvor: 2,60 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA, Ingo Schmidt

Sequenzielles Wachstum setzt sich in Q4 fort - weitere Stabilisierung in 2025 erwartet



Die BIKE24 Holding AG hat kürzlich die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 leicht nach unten korrigiert. Nachdem zuletzt noch ein Erlösanstieg ggü. 2023 am unteren Ende der ursprünglichen Spanne von 1% bis 5% in Aussicht gestellt worden war, wurde die Bandbreite nunmehr auf -0,6% bis +0,3% nach unten angepasst. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde gleichzeitig bestätigt. Diese wird weiterhin zwischen +0,7 % und +4,2 % erwartet.



[Tabelle]



Mit den jetzt in Aussicht gestellten Zahlen für das Gesamtjahr dürfte das Unternehmen in Q4 einen Umsatz zwischen 49,0 und 51,2 Mio. EUR realisiert haben. Selbst beim Erreichen der unteren Bandbreite hätte BIKE24 damit nun das dritte Quartal in Folge ein sequenzielles Wachstum erzielt (Q1/24: -10,7%, Q2/24: +1,4%, Q3/24: +2,9%), wenngleich sich unsere Erwartung eines zweistelligen Wachstums in Q4 als zu optimistisch erwiesen hat. Die kontinuierliche Verbesserung der letzten Quartale bestätigt u.E. die von uns erwartete Stabilisierung am Markt, wenngleich aufgrund der Rahmenbedingungen noch immer nicht von einem positiven Marktumfeld gesprochen werden kann.

Prognoseanpassung: Wir haben unsere Prognose angesichts der reduzierten Guidance leicht nach unten korrigiert und rechnen nun für 2024 mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres. Obwohl die Umsatzentwicklung von BIKE24 in den vergangenen Quartalen einen positiven Trend aufweist, positionieren wir uns für das laufende Jahr etwas defensiver und erwarten im Gesamtjahr einen Erlösanstieg von gut 3%. Auch wenn der Markt in einigen Bereichen Stabilisierungstendenzen zeigt, bleiben insbesondere in der DACH-Region die Anreize für eine deutliche Belebung der Konsumstimmung aus. Zudem sind die Lagerbestände bei vielen OEMs noch hoch, was erneute Abverkaufsaktionen im Verlauf des Jahres nicht unwahrscheinlich macht. Wir gehen davon aus, dass BIKE24 seiner bisherigen Linie treu bleibt und die Profitabilität bei Bedarf auch weiterhin über die Umsatzentwicklung stellt.



Neben der Fortsetzung der bewährten Margen- und Kostendisziplin dürfte die Refinanzierung der Kreditlinie in H1/25 im Mittelpunkt stehen. Wir erwarten, dass sich die positive Cashflow-Entwicklung der Vorquartale auch in Q4 fortgesetzt hat und damit eine gute Voraussetzung für eine vorteilhaftere Finanzierung schafft. Darüber hinaus wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass BIKE24 wieder mehr Spielraum in den Covenants erhält, um stärkeres Wachstum zu finanzieren - vorausgesetzt, die Kundengewinnungskosten bleiben im Verhältnis zu den langfristigen Kundenwerten attraktiv.

Fazit: Auch wenn der Umsatzanstieg in Q4 yoy hinter unseren Erwartungen zurückblieb, scheint sich das Marktumfeld weiter stabilisiert zu haben. Wir erwarten eine Fortsetzung der Erholung in 2025, wenngleich aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen in moderatem Tempo. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem leicht reduzierten Kursziel von 2,40 EUR (zuvor: 2,60 EUR).



