Concept Medical gibt die Aufnahme des ersten Patienten in die MAGICAL-BTK-IDE-Studie bekannt und startet damit sein klinisches PAD-Programm in den Vereinigten Staaten

Tampa, Fla. (ots/PRNewswire) - Concept Medical Inc.(https://www.conceptmedical.com/) , ein weltweit führendes Unternehmen imBereich innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung, freut sich, dieerfolgreiche Aufnahme des ersten Patienten in die "MAGICAL BTK" (Randomisiertekontrollierte Studie zur MagicTouch-PTA - Sirolimus-beschichteter Ballon versusStandard-Ballonangioplastie bei der Behandlung von arteriellen Erkrankungenunterhalb des Knies) IDE-Zulassungsstudie (Investigational Device Exemption) inden USA bekannt zu geben. Der erste Patient wurde von Dr. Prakash Krishnan, MD ,und seinem Team an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai aufgenommen, waseinen entscheidenden Meilenstein in der Weiterentwicklung derBehandlungsmöglichkeiten für Patienten mit peripherer Arterienerkrankung (PAD)unterhalb des Knies darstellt.Nach der kürzlich erfolgten IDE-Zulassung durch die US-amerikanische Food andDrug Administration (FDA) für MagicTouch PTA(https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch-pta/) , läutet dieseAufnahme den Beginn des peripheren klinischen Studienprogramms von ConceptMedical in den Vereinigten Staaten ein. Mit der laufenden IDE-Studie fürMagicTouch SCB (https://www.conceptmedical.com/product/magic-touch/) beikoronarer Herzkrankheit nimmt Concept Medical nun aktiv an zwei klinischenStudien in den USA teil, die sich sowohl mit koronaren als auch mit peripherenEingriffen befassen - ein beispielloser Erfolg, der darauf abzielt, diePatientenergebnisse zu verbessern und die therapeutischen Möglichkeiten zuerweitern."Die Aufnahme des ersten Patienten in die MAGICAL-BTK-Studie ist ein wichtigerSchritt zur Verbesserung der Standardversorgung bei Erkrankungen unterhalb desKnies bei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit", sagte Dr.Prakash Krishnan, MD, Icahn School of Medicine at Mount Sinai. "DieSirolimus-beschichtete Ballontechnologie hat das Potenzial, die Rettung vonGliedmaßen und die Lebensqualität von Patienten erheblich zu verbessern. Ichfühle mich geehrt, an dieser bahnbrechenden Studie mitzuwirken, und freue michauf die bedeutenden klinischen Erkenntnisse, die sie hervorbringen wird."Die MAGICAL BTK-Zulassungsstudie dient der Bewertung der Sicherheit undWirksamkeit des MagicTouch PTA Sirolimus Coated Balloon im Vergleich zurherkömmlichen perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) bei der Behandlungvon arteriellen Erkrankungen unterhalb des Knies. Der primäre Endpunkt, der nach