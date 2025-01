PR Newswire führt in der EMEIA-Region KI-gestützte Lösungen für die PR- und Kommunikationsbranche ein

LONDON, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Mit dem heutigen Tag führt PR Newswire seine KI-Lösungen in der EMEIA-Region ein, um Kunden bei der Erstellung und Verbreitung von Pressemitteilungen zu unterstützen, die darauf abzielen, das Engagement zu maximieren und die Effektivität zu verbessern. Nach der Einführung dieser KI-Tool-Suite in Nordamerika stellt dieses Angebot eine fortgesetzte globale Investition in die Nutzung von Daten und KI dar, um die Arbeit von Kommunikatoren zu ergänzen und die Position von PR Newswire als führender Anbieter innovativer Lösungen für die PR-Branche zu festigen.

„Da KI neue Möglichkeiten schafft, die branchenübergreifende Arbeit weiterzuentwickeln und zu ergänzen, freuen wir uns, eine sichere, vertrauenswürdige Lösung bereitzustellen, die auf die PR- und Kommunikationsbranche zugeschnitten ist", so Matt Brown, President von PR Newswire.