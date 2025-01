Baugenehmigungen auch im November rückläufig

Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für

die Baugenehmigungen im November 2024 kommentiert Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe:



"Die Baugenehmigungen bleiben weiterhin auf einem besorgniserregend niedrigen

Niveau. Mit nur 17.891 genehmigten Wohneinheiten sind Anzeichen für eine

erkennbare Nachfragewende am Wohnungsbau weiter ausgeblieben. Verglichen mit dem

Vorjahresmonat ist das ein erneuter Rückgang um 13 Prozent. Besonders stark

betroffen ist weiter der Bereich der Mehrfamilienhäuser. Hier wurden weniger als

9.200 Wohneinheiten genehmigt, ein Rückgang zum Vorjahresmonat um über 24

Prozent. Im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser bleibt es bei dem niedrigen

Niveau der letzten Monate mit 4.000 genehmigten Wohneinheiten. Dies entspricht

einem Rückgang um 1,7 Prozent zum Vorjahreswert.





In Folge spitzt sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt weiter zu. Nebengestiegenen Baukosten, hohen Zinsen und strengen Bauvorgaben wirken sich auchdie politischen Rahmenbedingungen negativ aus. Ein Neustart in derWohnungsbaupolitik ist jetzt dringend notwendig, um diesen seit über zwei Jahrenanhaltenden Abwärtstrend zu stoppen.Die zukünftige Bundesregierung steht in der Verantwortung, die Baubedingungenfür Branche und Bauwillige schnell zu verbessern und den Wohnungsbau wieder zurobersten Priorität zu machen. Nur durch eine schnelle Entlastung der Bauherrenund eine zielgerichtete Förderung kann der Abwärtstrend gestoppt werden. Esbraucht eine verlässliche und vor allem langfristige Wohnungsbaupolitik mitklaren Rahmenbedingungen, einfacheren Bauvorschriften und gezielteFördermaßnahmen, um den Wohnungsbaumarkt wieder zu stabilisieren."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail mailto:rabe@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5951043OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe