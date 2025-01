Kaufabsichten für Elektroautos stagnieren / Beliebtheit von Verbrennern nimmt dagegen das zweite Jahr in Folge zu

--------------------------------------------------------------

Hier geht es zur Studie

https://ots.de/OnR42R

München (ots) - Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssten mehr Elektroautos

verkauft werden - doch die Beliebtheit von Verbrennerautos steigt in Deutschland

an. Laut einer repräsentativen Befragung von Deloitte präferieren 53 Prozent der

Verbraucherinnen und Verbraucher für ihren nächsten Autokauf ein Fahrzeug mit

Verbrennungsmotor. Damit hat das Interesse an solchen Autos das zweite Jahr in

Folge zugenommen - bei der Befragung im Jahr 2023 waren es noch 45 Prozent, im

vergangenen Jahr dann 49 Prozent. Gleichzeitig bleiben Elektroautos wenig

beliebt: 14 Prozent würden ein reines Elektroauto (BEV) bevorzugen - nur ein

Prozentpunkt mehr als im Vorjahr und ebenso viele wie 2023. Ein Plug-in- und

Hybridfahrzeug käme für rund ein Fünftel der Menschen in Frage (2024: ebenfalls

21%).







Befragung zeigt. Hier würden 27 Prozent der Käufer:innen einen reinen Stromer

bevorzugen, weitere 33 Prozent ein Plug-in- oder Hybridfahrzeug. Nur 38 Prozent

wünschen sich als nächstes Auto einen Verbrenner. Als häufigstes Argument für

das E-Auto nennen die chinesischen Konsument:innen das Fahrerlebnis. Wer in

Deutschland ein Elektroauto kaufen möchte, sorgt sich an erster Stelle um die

Umwelt.



E-Autos müssen attraktiver werden



"In China sind die Rahmenbedingungen optimal, um den Hochlauf der

Elektromobilität anzukurbeln. Gut verfügbare Ladestationen und preiswertere

Fahrzeuge sind entscheidende Faktoren", erläutert Dr. Harald Proff, der

weltweite Leiter des Automobilsektors bei Deloitte. "Um hierzulande mehr

Elektroautos auf die Straße zu bringen, müssen diese attraktiver werden. Es

braucht ein breiteres Angebot an kleinen und mittleren Fahrzeugen und einen

zügigeren Ausbau der Infrastruktur."



Während 43 Prozent der in Deutschland Befragten angibt, sich um die fehlende

öffentliche Ladeinfrastruktur zu sorgen, sind es in China lediglich 24 Prozent.

Hinzu kommt, dass die Menschen hierzulande preissensibel sind: Die Hälfte möchte

für ein neues Auto weniger als 30.000 Euro ausgeben (2024: 55%), für weitere 28

Prozent liegt das Limit unter 50.000 Euro. Die Mehrheit (62%) nennt den Preis

als das wichtigste Kriterium für die Wahl des Fahrzeugs.



Auch die Erwartungen an die Reichweite sind hoch: Rund ein Viertel (27%) der

Befragten in Deutschland möchte mit einer voll geladenen Batterie über 600

Kilometer weit fahren können. Größte Sorge bei Elektroautos ist dementsprechend

für 54 Prozent die Reichweite, gefolgt von dem höheren Kaufpreis (45%). Seite 2 ► Seite 1 von 2





