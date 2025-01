Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar Dezember 2024

Der Monat in Kürze:

• Spargruppen helfen Ungleichheit zu bekämpfen

I. Managerkommentar

Die I-AM Vision Microfinance Fonds haben erneut das ECOreporter Nachhaltigkeitssiegel erhalten und wurden somit als Fonds mit sehr hoher sozialer Wirkung ausgezeichnet. ECOreporter ist ein unabhängiges Internet-Magazin, das bei Vergabe strenge Prüfkrite­ rien für ethische und nachhaltige Geldanlagen anwendet, die nur die wenigsten Finanzprodukte erfüllen. Das Siegel ist bereits seit 2013 etabliert und wird stets nur für 1 Jahr vergeben.



Mehr Informationen finden Sie unter www.ecoreporter.de.

Der I-AM Vision Microfinance Fund hat im Jahr 2024 einen Gesamt­ betrag von 90 Mio. EUR mittels 26 Auszahlungen an 23 verschiede­ ne Investitionsempfänger in 14 Ländern vergeben. Das Fondsma­ nagement hat im Laufe des Jahres 2024 2 neue Beteiligungsunter­ nehmen aufgenommen. Der Fonds ist derzeit in 32 verschiedenen Ländern investiert, wobei das höchste Länderengagement bei knapp 9% liegt.



Mit dem I-AM Vision Microfinance Local Currency Fund wurden im Jahr 2024 knapp 5 Mio. USO durch 7 Transaktionen mit 7 verschie­ denen Investitionspartnern in 6 Ländern ausgezahlt. Das Fondsma­nagement hat im Laufe des Jahres 2024 4 neue Mikrofinanzinstitu­ te ins Portfolio aufgenommen. Der Fonds ist derzeit in 24 Ländern investiert, wobei das höchste Länderengagement derzeit unter 7% liegt.



(...)