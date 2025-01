BofA: "Die Zeit der Mid Caps ist gekommen" – insbesondere für diese Aktien!

"Die Zeit der Mid Caps ist gekommen", zitiert Barron's die Analysten Jill Carey und Nicolas Woods von BofA Securities. Sie betonen, dass mittelgroße Unternehmen dank starker Bilanzen besser auf ein Umfeld mit höheren Zinsen vorbereitet seien als Small Caps.

Trump-Politik könnte zusätzlichen Rückenwind geben

JPMorgan sieht zudem positive Impulse durch die bevorstehende Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump. Diese könnte heimische Unternehmen begünstigen und insbesondere Mid Caps gegenüber global agierenden Large Caps stärken.

Das Small & Mid Cap Strategieteam von JPMorgan hebt dabei Aktien wie Amphastar Pharmaceuticals, Dundee Precious Metals und Dole hervor. Letzteres Unternehmen wird mit dem Neunfachen der für 2025 erwarteten Gewinne bewertet und dürfte laut FactSet ein Gewinnwachstum von 15 Prozent erzielen. Mit einer Free-Cashflow-Rendite von 12 Prozent und einer "schnell entschuldeten Bilanz" sieht JPMorgan weiteres Potenzial.

Mid-Cap-Fonds zeigen Stärke

Der Schwartz Value Focused Fund war 2024 der erfolgreichste Mid-Cap-Mischfonds in der Morningstar-Datenbank. Mit einer Rendite von 39 Prozent überzeugte der Fonds, der stark im Energiesektor investiert ist, darunter in Texas Pacific Land und Devon Energy. Auch verbraucherorientierte Marken wie Yeti Holdings gehören zum Portfolio.

Yeti als Comeback-Kandidat

Yeti Holdings, bekannt für Wasserflaschen, erlebte nach dem Börsengang 2018 ein starkes Wachstum, fiel jedoch 2022, als sich das Umsatzwachstum verlangsamte. Timothy Schwartz, Co-Manager von Schwartz Value, sieht in der Aktie, die aktuell mit dem 13-fachen der für 2025 erwarteten Gewinne bewertet wird, großes Potenzial.

"Die Anleger sahen ein Wachstum von 30 Prozent und erwarteten, dass es ewig so weitergeht. Als das nicht der Fall war, sind sie ausgestiegen", sagte Schwartz gegenüber Barron's. Er erwartet jedoch künftig ein hohes einstelliges bis niedriges zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn, was die Aktie attraktiv mache. "Es wird vom Markt übersehen", fügte er hinzu.

Fazit

Mid Caps könnten 2025 die ideale Mischung aus Stabilität und Wachstum bieten. Mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und Rückenwind durch politische Entwicklungen könnten sie sich als Favoriten für Anleger etablieren, die auf der Suche nach Renditen abseits der ausgetretenen Pfade der Large Caps sind.

Gewinner im Megamarkt: Hier gibt es 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion