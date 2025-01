VC-Geldregen: US-Krypto-Startups im Fokus - Bitcoin wieder über 100k

Laut der Bitcoin-Preisseite von The Block stieg die Kryptowährung innerhalb von 24 Stunden um über 2 Prozent und erreichte gegen 10:17 Uhr in Hongkong einen Wert von 102.071 US-Dollar.

Bitcoin BTC hat am Freitagmorgen erneut die symbolträchtige 100.000-US-Dollar-Marke in Asien überschritten, angetrieben durch die Aussicht auf eine abflachende Inflation und potenziell positive Krypto-Politiken des designierten US-Präsidenten Donald Trump.

"Der Marktrallye wurde hauptsächlich durch niedrigere als erwartete Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) angefeuert, die vorübergehend Inflationsängste linderten", erklärte Min Jung, Forschungsanalyst bei Presto Research. Der Kern-CPI, der Nahrungsmittel und Energie ausklammert, lag im Dezember bei 3,2 Prozent und damit unter den Erwartungen sowie unter dem Novemberwert von 3,3 Prozent.

Darüber hinaus haben Trumps krypto-freundliche Pläne eine Schlüsselrolle gespielt, darunter die Idee, Kryptowährungen als "nationale Priorität" zu deklarieren und eine von US-Kryptowährungen gestützte Reserve zu prüfen, fügte Jung hinzu.

Laut einem Bericht von Bloomberg plant Trump, per Exekutivbefehl Kryptowährungen als nationales Anliegen zu etablieren und einen Krypto-Beratungsausschuss einzurichten, um der Kryptoindustrie in seiner Verwaltung eine stärkere Stimme zu verleihen.

"Die Ernennung krypto-freundlicher Beamter und die Erwartung günstiger regulatorischer Änderungen haben die Optimismuswelle verstärkt und Preisanstiege bei verschiedenen Kryptowährungen ausgelöst", sagte Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets, gegenüber The Block.

Neben Bitcoin haben auch andere große Kryptowährungen zugelegt. XRP stieg auf 3,33 US-Dollar und Solana auf 218,12 US-Dollar, während Ethereum auf 3.428 US-Dollar stieg. Der GMCI 30 Index, der die Performance der 30 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung misst, legte in den letzten 24 Stunden um 2,96 Prozent zu.

"Der breitere Markt bleibt vorsichtig optimistisch, mit einem klaren Fokus auf die Inflation auf Makroebene", sagte Jung. "Der niedrigere CPI-Wert hat eine vorübergehende Atempause verschafft, aber die Anleger bleiben aufmerksam gegenüber Signalen anhaltender inflationärer Drucke."

JPMorgan: Bitcoin bleibt dominierende Kraft bis 2025

Bitcoin wird laut JPMorgan-Analysten voraussichtlich bis 2025 seine Dominanz gegenüber Ethereum und anderen Altcoins behalten. "Wir gehen davon aus, dass die Dominanz von Bitcoin über Ethereum und andere alternative Token in diesem Jahr aus mehreren Gründen anhalten wird", schrieben JPMorgan-Analysten unter der Leitung von Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou.

46 Prozent der Krypto-VC-Investitionen gingen im vierten Quartal an US-Startups

Experten prognostizieren, dass unter der kommenden Trump-Administration das in US-Krypto-Startups fließende Kapital weiter steigen wird. Im vierten Quartal 2024 flossen etwa die Hälfte aller Wagniskapitalinvestitionen in Kryptowährungs-Startups mit Sitz in den USA, während Hongkong mit 16 Prozent auf Platz zwei lag.

Ryan McMillin, Mitbegründer und Chief Investment Officer des australischen Krypto-Investmentmanagers Merkle Tree Capital, sieht darin einen Beleg für die führende Rolle des US-Finanzmarktes und Innovationssektors. "Es gibt einfach mehr Risikokapitalgeber und begrenzte Partner in den USA; der deutliche Anstieg um 46 Prozent im vierten Quartal ist auf die Sicherheit zurückzuführen, dass die Trump-Administration übernehmen wird", sagte McMillin.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

