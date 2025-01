Einstieg der britischen Wourth Group abgeschlossen

Winterbach (ots) -



- Der offizielle Beschluss des Amtsgerichts erfolgte am 29.12.2024

- Die Wourth Group ist ab sofort neuer Investor der PETER HAHN GmbH

- Die PETER HAHN GmbH führt den Geschäftsbetrieb mit den rund 500 Beschäftigten

fort

- Gemeinsam entsteht ein führender Distanzhändler für die Best-Ager-Zielgruppe



Die PETER HAHN GmbH beendet ihr Insolvenzverfahren in Eigenregie erfolgreich.

Nach Unterzeichnung der Investoren-Vereinbarung durch die britische Wourth Group

und die PETER HAHN GmbH Ende August 2024, ist der Einstieg der Wourth Group als

neuer Investor mit der Aufhebung des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des

Amtsgerichts Stuttgart nun zum 29.12.2024 offiziell besiegelt. Das schwäbische

Multichannel-Unternehmen für Mode, Fashion und Lifestyle für Best-Ager-Kunden

mit Hauptsitz in Winterbach (Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg) hat nun einen

neuen Investor und damit eine langfristige Perspektive für eine stabile Zukunft

geschaffen.







Lifestyle-Marken für die Zielgruppe 50+, markiert einen Meilenstein für PETER

HAHN. Beide Unternehmen sehen erhebliche Synergien in ihren Geschäftsmodellen,

die auf die Best-Ager-Zielgruppe ausgerichtet sind. Während die Wourth Group

Märkte in Großbritannien, den USA, Australien und Europa bedient, verkauft PETER

HAHN mittlerweile seine Ware in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den

Niederlanden. Gemeinsam entsteht ein führender Distanzhändler für die

Best-Ager-Zielgruppe in Westeuropa und Großbritannien.



Nachhaltige Sanierung erfolgreich umgesetzt



Unter der Leitung von Geschäftsführerin Daniela Angerer und den Geschäftsführern

Jörg Marx sowie Christian Kappler, unterstützt von Sanierungsexperte Detlef

Specovius (Kanzlei Schultze & Braun), den Sanierungsbevollmächtigten Dr. Andreas

Kleinschmidt und Dr. Nicolai Fischer (White & Case) sowie dem bestellten

Sachwalter Dr. Holger Leichtle (GÖRG), wurde ein umfassendes Sanierungskonzept

entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Dr. Andreas Kleinschmidt freut sich: "Das

lange Insolvenzverfahren ist beendet und wir haben ein solides Fundament für den

langfristigen Fortbestand von PETER HAHN geschaffen". Dr. Nicolai Fischer

ergänzt: "Durch die gute und andauernde Unterstützung durch die Wourth Group

können die Mitarbeiter trotz der herausfordernden Situation im Fashion-Bereich

aufatmen". Die Anerkennung durch das Amtsgericht Stuttgart dokumentiert den

Die Anerkennung durch das Amtsgericht Stuttgart dokumentiert den
Erfolg der umfangreichen Bemühungen, die Stabilität des Unternehmens nachhaltig





