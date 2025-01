Microsoft: "Das ist die Kaufgelegenheit!"

Cantor-Analyst Thomas Blakey hob den Status von Microsoft als führender Nutznießer des KI-Booms hervor. "Azure profitiert von den dreistelligen KI-bezogenen Einnahmen, die in letzter Zeit gestiegen sind, und es wird erwartet, dass sich das starke Wachstum fortsetzt", erklärte Blakey. Er fügte hinzu, dass sich Lieferengpässe im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres verringern könnten, was zu weiteren Umsatzsteigerungen führen dürfte.

Die Investmentfirma hat die Microsoft-Aktie mit "Übergewichten" bewertet und ein Kursziel von 509 US-Dollar festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht.

Ein zentraler Wachstumstreiber sei Microsofts KI-Chatbot Copilot, der "mehrere hundert Milliarden US-Dollar" an Einnahmemöglichkeiten bietet. Laut Blakey könnte dies zu einer erheblichen Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren führen. Obwohl geringere Kapitalausgaben kurzfristig für Volatilität sorgen könnten, sieht Cantor darin eine Kaufgelegenheit, insbesondere durch Microsofts Fokus auf wiederkehrende KI-Arbeitsabläufe und die Monetarisierung von Copilot.

Die Einführung von Microsofts KI-Diensten verlief langsamer als erwartet, was die Aktie unter Druck setzt. "Der Markt kommt zu der Erkenntnis, dass die Einführung von KI länger dauern wird und dass die Erwartungen an kurzfristige Renditen überzogen sind", so Tim Pagliara von Capwealth Advisors.

Microsoft investiert massiv in Rechenzentren, was das kurzfristige Wachstum belastet. Für das laufende Geschäftsjahr plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar. Die letzten Quartalsberichte enttäuschten zudem mit schwächeren Prognosen für das Cloud-Geschäft Azure.

Trotz der Herausforderungen bleibt Microsoft bei Analysten beliebt: Über 90 Prozent der Experten empfehlen den Kauf, das durchschnittliche Kursziel deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 20 Prozent hin. Die Bank of America sieht Microsoft als einen der Top-Picks für den KI-Zyklus. Solita Marcelli von UBS erwartet eine Beschleunigung der KI-Monetarisierung im Jahr 2025 und verweist auf das zugrunde liegende Gewinnwachstum.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





