JPMorgan hebt Ziel für Richemont auf 175 Franken - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal von 150 auf 175 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe das Jahr 2025 mit einem Paukenschlag begonnen, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. So habe er kometenhafte Zahlen insbesondere in der Schmucksparte vorgelegt. Die Expertin passte ihre Schätzungen entsprechend an und berücksichtige zudem die höheren Erwartungen für das laufende Quartal sowie die stärkeren Margenaussichten. Richemont wird ihrer Einschätzung nach weiterhin zu den Gewinnern im Sektor gehören./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2025 / 00:15 / GMT