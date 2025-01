Großteil der Anklage fallengelassen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Im Prozess um mögliche Betrügereien bei der Beschaffung von Corona-Schutzmasken aus China am Landgericht Nürnberg-Fürth hat die Staatsanwaltschaft einen Großteil ihrer Anklage gegen die beiden Angeklagten fallengelassen. Der Vorwurf, die beiden Männer aus dem Raum Neumarkt in der Oberpfalz hätten in großem Stil in betrügerischer Absicht Corona-Schutzmasken an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verkauft, habe in der Hauptverhandlung nicht aufrechterhalten werden können, sagte der Vertreter der Staatsanwaltschaft in seinem Plädoyer. Ursprünglich war von einem Schaden in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro ausgegangen worden.

Fragwürdige Qualität