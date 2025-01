Börsen Update Europa - 17.01. - ATX stark +1,91 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.575,33 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +9,04 %, Jenoptik +2,21 %, SILTRONIC AG +2,20 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,85 %, Formycon -1,82 %, HENSOLDT -0,68 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.146,08 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: Stellantis +4,10 %, Pernod Ricard +2,42 %, Siemens +2,29 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,67 %, Banco Santander -0,53 %, BBVA -0,43 %

Der ATX steht aktuell (13:59:41) bei 3.774,54 PKT und steigt um +1,91 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,18 %, Verbund Akt.(A) +2,47 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,31 %

Flop-Werte: Lenzing -0,41 %, BAWAG Group +0,26 %, Mayr-Melnhof Karton +0,33 %

Der SMI bewegt sich bei 11.996,78 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,77 %, Geberit +1,99 %, UBS Group +1,83 %

Flop-Werte: Logitech International -0,93 %, Kuehne + Nagel International -0,84 %, Roche Holding -0,79 %

Der CAC 40 steht bei 7.718,12 PKT und gewinnt bisher +1,05 %.

Top-Werte: Stellantis +4,10 %, Teleperformance +2,45 %, Pernod Ricard +2,42 %

Flop-Werte: Carrefour -4,65 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,67 %, Kering -0,43 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.602,47 PKT und steigt um +0,96 %.

Top-Werte: Telia Company +2,35 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,63 %, ABB +1,61 %

Flop-Werte: Alfa Laval -2,01 %, Nordea Bank Abp -0,11 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,07 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (12:29:04) bei 3.697,00 PKT und steigt um +0,87 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,66 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,13 %, Coca-Cola HBC +0,76 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,61 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,01 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,38 %