Halbzeitpause

Solange sich IBM oberhalb von 206,22 US-Dollar halten kann, sind weitere Preisschübe bis an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 251,95 US-Dollar sehr wahrscheinlich, in einem weiteren Schritt könnte sogar das nächsthöhere Projektionsziel am 161,8 % Fibo bei 280,21 US-Dollar angesteuert werden und bietet auf mittel- bis langfristige Sicht hervorragende Long-Chancen. Gerät das Papier stärker unter Druck und fällt unglücklicherweise unter 199,18 US-Dollar zurück, müsste mit einem Wiedereintritt in die vorherige Handelsphase aus Anfang 2024 gerechnet werden, dies könnte jedoch mit Abschlägen auf 171,32 und darunter 161,37 US-Dollar einhergehen.

IBM Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Da die Anlagestrategie sich bei IBM auf einige Monate und sogar bis zu einigen Jahren hinziehen kann, kann auch ein Direktinvestment in Erwägung gezogen werden, hierzu sollte aber eine Verlustbegrenzung unter den Verlaufstiefs aus 2013 angesetzt werden. Übergeordnete Ziele sind bei 251,95 und darüber zu 280,21 US-Dollar auszumachen. Durch den Einsatz des mit einem Hebel von 7,8 ausgestatteten Open End Turbo Long Zertifikates WKN MG99M3 ließe sich bei einem Anstieg an die erste Zielzone bereits eine Renditechance von gut 100 Prozent erwirtschaften, rechnerisches Ziel des Scheins läge dann bei 5,60 Euro. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unter den 2013er-Hochs erfordert dagegen einen Stopp-Kurs von 1,10 Euro im Schein. Als Anlagehorizont sind wie erwähnt einige Monate zwingend einzuplanen.