Silver Storm schließt dritte Tranche seiner nicht über Broker vermittelten Privatplatzierung mit Beteiligung von Eric Sprott ab und beauftragt Whittle Consulting

Toronto, Ontario, 17. Januar 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | FWB: SVR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 16. Januar 2025 die dritte Tranche (die „dritte Tranche“) seiner am 5. Dezember 2024 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) mit Ausgabe von Wertpapiereinheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der dritten Tranche der Platzierung wurden 8.716.667 Einheiten zum Preis von 0,09 $ pro Einheit ausgegeben und daraus ein Bruttoerlös von insgesamt 784.500,03 $ erzielt. An der dritten Tranche beteiligte sich auch der derzeitige Großaktionär Eric Sprott mit einer Investition in Höhe von 500.000 $. Bis dato konnte das Unternehmen im Rahmen der gesamten Platzierung einen Bruttoerlös in Höhe von 1.290.420 $ einnehmen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss (das „Verfallsdatum“) zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 C$ ausgeübt werden.

In Verbindung mit der dritten Tranche der Platzierung bezahlte das Unternehmen bestimmten Vermittlern (Finders) wie Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc., die Zeichnungswillige an die Platzierung heranführten, folgende Honorare: (1) eine Barprovision in Höhe von insgesamt 6.930 $, die bis zu 7 % des Bruttoerlöses ausmacht, der über die von solchen Finders an die Platzierung herangeführten Anlegern eingenommen wurde, und (2) 77.000 nicht übertragbare Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens („Finder‘s Warrants“), die bis zu 7,0 % der Einheiten ausmachen, die an die über die Finders an das Unternehmen herangeführten Anleger verkauft wurden. Jeder Finder‘s Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,16 $.

Seite 2 ► Seite 1 von 6