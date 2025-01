JLR und Tata Communications verstärken ihre Partnerschaft, um intelligentere, datengesteuerte vernetzte Autos anzubieten JLR wird die Fahrzeugkonnektivität der nächsten Generation mit Tata Communications MOVE verbessern Autofahrer bleiben auch an den entlegensten Orten in 120 Ländern online – mit Fahrzeugortungsdiensten in Echtzeit, intelligenteren Fahrerlebnissen und …