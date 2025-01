JHR Consulting stärkt Unternehmen für die Zukunft (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Jeannine Halene, erfolgreiche Unternehmerin und

Geschäftsführerin der Werbeagentur Rheinschurken GmbH, präsentiert mit JHR

Consulting eine neue Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen als

starke Arbeitgebermarken zu positionieren. Mit einem innovativen und

strategischen Ansatz zeigt sie, wie Unternehmen die aktuellen Herausforderungen

meistern können und wie modernes Employer Branding die Zukunft von Unternehmen

sichert.



Employer Branding: Mehr als nur ein Trend





In Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem Wandel stehen Unternehmen vorgroßen Herausforderungen. Junge Talente der Generation Z und Millennials suchennach mehr als einem Arbeitsplatz - sie möchten Teil eines Unternehmens sein, dasihre Werte teilt und ihnen eine echte Perspektive bietet. "Employer Branding istder Schlüssel, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und diebesten Talente für sich zu gewinnen," erklärt Jeannine Halene. " Es geht darum,authentisch zu sein und eine Verbindung zwischen den Bedürfnissen derMitarbeitenden und den Werten des Unternehmens zu schaffen. Die Zeiten von hireand fire sind vorbei. Jetzt muss konsequent umgedacht werden - in hegen undpflegen", so die HR-Expertin.Erfolgreich mit dem Drei-Säulen-ModellJHR Consulting unterstützt Unternehmen dabei, diese Verbindung herzustellen. Miteinem ganzheitlichen Ansatzhilft die neue Marke, Strategien zu entwickeln, dienicht nur aktuelle Mitarbeitende binden, sondern auch neue Talente begeistern.Ob Start-up oder Traditionsunternehmen - JHR Consulting begleitet Unternehmenentlang des gesamten Employee Life Cycles und sorgt für nachhaltige Ergebnisse."Junge Generationen haben neue Ansprüche - und diese sollten Unternehmen alsChance sehen. Wer sich weiterentwickelt, wird nicht nur im Wettbewerb um Talentebestehen, sondern auch langfristig erfolgreich sein," so Halene. Und auch dieRolle der HR-Abteilung muss neu gedacht werden: Wo früher eher eine verwaltendeTätigkeit gebraucht wurde müssen wir sie nun befähigen kommunikative Architekteneiner jungen, technologiegetrieben Unternehmenskultur zu werden. Um dorthin zugelangen hat Halene ein drei Säulen-Modell entwickelt, mit dem sie arbeitet.Dieses beinhaltet die Arbeit mit der HR-Abteilung, dem CEO und denunterschiedlichen Generationen im Unternehmen.Mind the gap - Wie wir es schaffen, Generationen zu vereinenBesonderen Fokus legt Jeannine Halene dabei auf das Thema Generations-Vereinung.Jeannine Halene leitet eine Werbeagentur mit vielen jungen Kreativen der neuenGeneration. Jeden Tag erlebt sie den stetigen Wandel der Denkweisen, die aber"keineswegs falsch, sondern nur anders sind", so Halene. Und genau das stelltunsere heutige Herausforderung dar: ANDERS war für die Menschen immer schon eineBedrohung. Besonders die "grauen Herren" aus der Vorstandsetage müssen sich hiereiner Lehrstunde unterziehen und umdenken, um die neuen Generationengewinnbringend im Unternehmen zu etablieren und so den Fortbestand des Geschäftszu sichern.Über Jeannine HaleneJeannine Halene ist diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit Schwerpunkt HR& Marketing. Die Düsseldorfer Unternehmerin gründete 2011 ihre WerbeagenturRheinschurken. Bis heute steht sie als Geschäftsführerin an der Spitze derAgentur, die ihren Fokus auf Employer Branding- und Recruiting-Kampagnen gelegthat. 2014 schrieb sie den internationalen Bestseller "Marketing - Jenseits vomMittelmas". Halene hält diverse Beratungsmandate bei großen Unternehmen imHR-Bereich. Sie vermittelt dort zwischen den Generationen und verhilft denFirmen sich als moderner Arbeitgeber zukunftsfähig zu positionieren. Zu IhrenKunden zählen beispielsweise Lindt, diverse Sparkassen, Rheinland VersicherungsAG oder Deichmann.Weitere Informationen zu JHR Consulting finden Sie unter:http://www.jhrconsulting.deMehr zu dem Thema finden Sie im Magazin-Interview von " Montagshappen(https://montagshappen.de/employer-branding) ".Pressekontakt:Jasmin WieschallaRheinschurken GmbHE-Mail: mailto:j.wieschalla@rheinschurken.deTelefon: +49 (0)176 822 15824Web: http://www.rheinschurken.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159003/5951358OTS: Rheinschurken GmbH