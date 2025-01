Mit 2500 Dollar zum Millionär – Warren Buffett erzählt seine Lieblings-Anekdote

Die Scheine in der Hand knistern, es ist das einzige Geld, was sie sich über Jahrzehnte angespart hat: 2500 US-Dollar. Warren Buffett erzählt Anekdoten von Menschen, die es im wahrsten Sinne des Wortes vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht haben und deren Unternehmen er später kaufte. "Ich hätte gerne diese Leute früher kennengelernt, um rechtzeitiger in ihre Unternehmen einzusteigen", witzelt Buffett auf einer Goldman Sachs-Keynote 2018 in Ohama. Dort gibt er auch diese Anekdote zum Besten.

1917 kam eine Frau nach Fort Doge, traf dort ihren Mann wieder, der einige Jahre schon im vorher in die USA immigriert war. Zwei Jahre später ziehen beide nach Omaha, in eine russisch-jüdische Gemeinde; damit fühlte sie sich etwas wohler. Sie fühlt sich dumm, weil sie nicht fähig ist, die englische Sprache zu lernen. Als ihre älteste Tochter schließlich zur Schule geht, erlernt sie es stückweise. Sie bekommt vier Kinder und schlägt sich mit Flickensammeln durch. Und sie ist sehr sparsam. Bis 1937 schafft sie es, 2500 US-Dollar zu sparen.