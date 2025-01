ErlebnisBauernhof zeigt, warum Innovationen in der Landwirtschaft allein nicht ausreichen (FOTO)

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Ernährung sichern. Natur schützen." hat

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir den ErlebnisBauernhof auf der Grünen

Woche 2025 in Berlin eröffnet - zusammen mit Bauernpräsident Joachim Rukwied,

EU-Botschafter Christoph Hansen und Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum

Moderne Landwirtschaft. Bis zum 26. Januar können sich die Besucherinnen und

Besucher in Halle 3.2 der Messe Berlin über Innovationen in der modernen

Landwirtschaft informieren.



"Die Landwirtschaft ist eine Schlüsselbranche, wenn es darum geht, den

Klimawandel zu bewältigen und die Ernährung zu sichern. Doch um diese Ziele zu

erreichen, braucht es nicht nur Innovationen, sondern auch politische

Rahmenbedingungen, die Planungssicherheit schaffen", betont Joachim Rukwied.









Drohnen, KI-basierte Bodenanalysen, autonome Maschinen und alternative

Antriebstechnologien leisten wichtige Beiträge, Ressourcen zu schonen und

Emissionen zu reduzieren. Auf dem ErlebnisBauernhof zeigen 70 Aussteller, wie

digitale Technologien und nachhaltige Ansätze die Landwirtschaft revolutionieren

können.



Lea Fließ vom Forum Moderne Landwirtschaft hebt hervor: "Die Digitalisierung

bietet enorme Chancen, doch sie erfordert hohe Investitionen, die oft von

politischer Unterstützung und klaren Rahmenbedingungen abhängen. Eine wachsende

Weltbevölkerung braucht innovative Lösungen für die Nahrungsmittelproduktion -

diese müssen sich aber auch wirtschaftlich lohnen."



Die Bio-Landwirtschaft steht exemplarisch für diese Problematik: Steigende

Kosten, komplexe Regularien und rückläufige Nachfrage haben vielen Betrieben

zugesetzt. In Niedersachsen ist die Zahl der Bio-Betriebe trotz anhaltendem

gesellschaftlichem Interesse an nachhaltigen Produkten kaum gewachsen, so die

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Grund seien politische

Unsicherheiten und eine Förderpolitik, die keine langfristige Perspektive

bietet, erläutert Lea Fließ . Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert: "Die

Politik muss den Transformationsprozess aktiv unterstützen und langfristige

Planungssicherheit schaffen. Nur so können Landwirte in Innovationen

investieren, die gleichzeitig nachhaltig und wirtschaftlich tragfähig sind".



High-Tech und Klimaschutz im Hofalltag



Drohnen sind beispielsweise längst zu unverzichtbaren Helfern der Landwirtschaft

geworden. Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche können live erleben, wie

Drohnen Felder überwachen, Bodenfeuchtigkeit messen und Schädlingsbefall

erkennen und bekämpfen. Auch Apps und KI-basierte Analysen liefern wertvolle Seite 2 ► Seite 1 von 2





