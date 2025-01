Waldbrände im Großraum Los Angeles, Artprice beklagt einen unschätzbaren Verlust für das künstlerische Erbe der Welt

PARIS, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Während die Welt beginnt, eine Bilanz der beispiellosen Menge an Kunst zu ziehen, die bei den Bränden in Los Angeles zerstört wurde, möchten Artprice by Artmarket.com und sein CEO/Gründer Thierry Ehrmann ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit allen von dieser großen Katastrophe Betroffenen zum Ausdruck bringen.

Während wir diese Zeilen schreiben, haben sich Millionen von Kunstwerken entweder in Rauch aufgelöst oder es besteht die Gefahr, dass dies geschieht. Hunderte von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern haben ihr gesamtes Lebenswerk verloren, da ihre Ateliers bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind, und viele erstklassige historische Kunstsammlungen wurden vollständig vernichtet, was eine große Lücke in unserem kollektiven globalen Erbe hinterlässt.

Christopher Wise, Vice-President of Risk Strategies, sagte ARTnews : „Tonnen von Kunst wurden zerstört. Wertmäßig sprechen wir dabei von vielen Milliarden Dollar."

Während Fachleute aus der Kunstwelt, Sammler und Versicherungsgesellschaften versuchen, die durch die Waldbrände in Kalifornien entstandenen Verluste zu bewerten, hat Artprice by Artmarket in letzter Zeit zahlreiche Such- und Bewertungsanfragen bearbeitet. Als Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen verfügt Artprice by Artmarket über die umfassendsten verfügbaren Daten und ist daher nicht überrascht, dass die Besucherzahlen auf unserer Website um 450 % gestiegen sind.

Wenn es darum geht, den wahren Preis von Kunst zu ermitteln, ermöglicht der Zugang zu den Daten von 861.000 Künstlerinnen und Künstlern und fast 30 Millionen Verkaufsergebnissen und Artprice-Indizes, mit dem Beitrag der proprietären KI Intuitive Artmarket . Diese wird jetzt im Premium-Modus eingesetzt, um durch gesicherte Preise von Werken, die bei der Brandkatastrophe in Los Angeles zerstört wurden, eine Beschleunigung der Verfahren mit Versicherungsgesellschaften zu erreichen.