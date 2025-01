Nicht Bayer: 3 Gesundheits- und Dividendenaktien mit bis zu 3,82 % Rendite

Zu ihnen gehören auch zahlreiche Gesundheitsaktien, obwohl die Marktaussichten langfristig weiterhin sehr positiv sind. So gehen Researchfirmen für den Biotech -Markt bis 2030 von einer jährlichen Wachstumsrate in Höhe von 12,4 Prozent aus. Für den Pharma - und Medizintechnik -Markt liegen sie bei 6,12 Prozent beziehungsweise bei 6,3 Prozent jährlich.

Zu den Ursachen zählen beispielsweise eine wachsende Weltbevölkerung, eine zunehmende Zahl älterer Menschen, Bewegungsmangel und eine ungesunde Ernährung. Pharma-, Biotech- und Medizintechnik-Unternehmen entwickeln Produkte, um vielfältige Krankheiten zu behandeln.

1. Novartis

Zu ihnen zählt beispielsweise auch der Schweizer Pharmakonzern Novartis.

Mit mehr als 76.000 Mitarbeitern und über 200 Mitteln in der Erforschung nutzen weltweit mehr als 284 Millionen Menschen die Medikamente des Unternehmens. Allein 2023 kamen 22 neue Mittel zum breiten Produktportfolio hinzu. Novartis produziert in Europa, Nordamerika und in Asien in 33 Werken (2023).

Auch die künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren zu einem hohen Effizienzgewinn innerhalb der Branche beitragen. Während es heute durchschnittlich 7,1 Jahre dauert und etwa 2,3 Milliarden US-Dollar kostet, bis ein neues Medikament auf den Markt kommt, werden sich diese Parameter zukünftig wahrscheinlich deutlich verkürzen, wovon Patienten und Novartis gleichermaßen profitieren.

Das Unternehmen schüttet aber auch stetig Dividenden aus, die bereits seit 1996 steigen. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,82 Prozent (17.01.2025).

2. Amgen

Der kalifornische Konzern gehört mit etwa 26.700 Mitarbeitern zu den weltweit führenden Biotech-Unternehmen.

Zu Amgens Hauptprodukten zählen Enbrel zur Behandlung von Psoriasis und Arthritis, Otezla gegen Psoriasis und orale Geschwüre, Prolia und Evenity zur Osteoporosebehandlung, Repatha zur Reduzierung kardiovaskulärer Risiken sowie Nplate und Kyprolis für hämatologische Erkrankungen. Weitere Produkte umfassen unter anderem Aranesp, Xgeva, Blincyto und Tepezza.

Ähnlich wie Novartis ist auch Amgen hochprofitabel. So erreichten die Nettogewinnmargen und Eigenkapitalrenditen in den vergangenen Jahren durchgängig zweistellige Prozentwerte.

Amgen zahlt ebenfalls Dividenden, die bisher stetig gestiegen sind. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,53 Prozent (17.01.2025).

3. Medtronic

Im Bereich der Medizintechnik ist Medtronic weltweit führend.

Zum Angebot gehören kardiovaskuläre Produkte wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren und Herzklappen, ein neurowissenschaftliches Portfolio, zu dem unter anderem Implantate, Systeme zur Hirn- und Rückenmarkstimulation und Medikamentenabgabe zählen, medizintechnisch-chirurgische Produkte wie Operationsinstrumente, Wundverschlussprodukte und KI-gestützte Operationssysteme sowie Diabetes-Lösungen wie Insulinpumpen, Glukosemesssysteme und intelligente Insulinpens.

Medtronic trägt zur Behandlung von mehr als 70 verschiedenen Gesundheitsproblemen bei, besitzt weltweit etwa 81 Fabriken und beschäftigt circa 95.000 Mitarbeiter.

Das Unternehmen ist ebenfalls sehr profitabel und in den vergangenen Jahren weitergewachsen. Seine Ausschüttungen steigen bereits seit 48 Jahren. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,20 Prozent (17.01.2025).

Fazit

Gesundheitsaktien wie Novartis, Amgen und Medtronic profitieren nicht nur von einem stetig wachsenden Markt und KI-Effizienzgewinnen, sondern sind auch sehr profitabel und schütten eine stetig steigende Dividende aus.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion