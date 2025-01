Dax nähert sich auf Rekordjagd 21.000 Punkten

Am Nachmittag legte der Dax um 1,07 Prozent auf 20.877 Zähler zu. Auf Wochensicht hat er die Gewinne damit auf mehr als drei Prozent ausgebaut, während sein Jahresplus sogar auf annähernd fünf Prozent gestiegen ist. In der zweiten deutschen Börsenreihe gewann der MDax am Freitag 1,19 Prozent auf 25.814 Punkte. Auf Eurozonen-Ebene erreichte der EuroStoxx den höchsten Stand seit fast 25 Jahren.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax peilt am Freitag an seinem dritten Rekordtag in Folge die 21.000-Punkte-Marke an. Kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident näherte er sich mit 20.891 Zählern im Tageshoch der nächsten Tausendermarke. Mit den 20.000 Punkten hatte er die vorherige erst Anfang Dezember durchbrochen.

Positive Impulse für einige europäische Industriezweige kamen zu Wochenschluss aus China, wo die Wirtschaft das Wachstumsziel der Regierung von rund fünf Prozent 2024 erreichte. "Auch wenn die Zahlen weiterhin mit allerlei Zweifeln behaftet sind, sie machen Hoffnung, dass das Reich der Mitte das Schlimmste in Sachen Konjunkturdelle vielleicht doch hinter sich hat", sagte der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

"Viele der größten deutschen börsennotierten Unternehmen profitieren von der guten Weltkonjunktur, selbst wenn die Produktion nicht mehr in Deutschland, sondern an anderen Standorten stattfindet", begründete DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater die gute Stimmung. Zuletzt hatten auch Inflationsdaten aus den USA und der Start in die US-Berichtssaison für neuen Kursauftrieb gesorgt.

Die Anlegerstimmung bleibt also unmittelbar vor der Rückkehr von Trump bestens. Am Montag, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert, wird er als 47. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weiße Haus zurückkehren. Die Experten der LBBW stellen sich dann die Frage, welche Dekrete er gleich am ersten Tag unterzeichnen wird. "Marktteilnehmer hegen die Hoffnung, dass er die Importzölle nur schrittweise anheben könnte", hieß es von der baden-württembergischen Landesbank.

Der auffälligste Einzelwert aus der Dax-Familie war am Freitag Suss Microtec . Der Kurs sprang um 22 Prozent nach oben, nachdem der Technologiekonzern mit starken Eckdaten überrascht hatte. Die Aktien konterten damit die Tatsache, dass sie binnen weniger Handelstage fast 28 Prozent an Wert eingebüßt hatten. Am Vortag waren sie 2025 im SDax noch der zweitgrößte Verlierer, doch nun drehten sie ihre Jahresbilanz ins Plus.

Ganz vorne im Dax stand am Nachmittag der Energietechnik-Konzern Siemens Energy mit drei Prozent Plus. Die Aktien hatten in den vergangenen Tagen ihre Rekordrally konsolidiert, holten nun aber wieder neuen Schwung. Auf den Plätzen dahinter kamen die Siemens-Aktien sowie Heidelberg Materials bei ihrer Rekordjagd auf einen Anstieg um mehr als zwei Prozent. Siemens kosteten erstmals in der Geschichte kurz 200 Euro. Im Baubereich hoffen Anleger schon länger auf Infrastruktur-Investitionen unter Trump.

Die Aktien von Nutzfahrzeugherstellern profitierten von positiven Investitionssignalen der US-Spedition JB Hunt, auf die am Morgen der Jefferies-Analyst Michael Aspinall hingewiesen hatte. Daimler Truck gewannen im Dax 1,6 Prozent an Wert und Traton erholten sich im MDax gar um 3,5 Prozent.

Ansonsten waren kursbewegende Unternehmensnachrichten in Deutschland Mangelware. Die Aktien von Brenntag reagierten verhalten auf zwei Analysten-Umstufungen von der UBS und der Barclays Bank, die jetzt beide im neutralen Bereich liegen und sich dabei gegenseitig aufhoben. Mit einem Anstieg um 0,3 Prozent hinkten die Aktien des Chemikalienhändlers dem Dax hinterher.

Der Euro verblieb mit zuletzt gezahlten 1,0296 US-Dollar in der Nähe der 1,03-Dollar-Marke. Am Anleihemarkt legte der Bund-Future um 0,27 Prozent auf 131,96 Punkte zu. Der Rentenindex Rex legte um 0,24 Prozent auf 125,24 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,49 Prozent am Vortag auf 2,45 Prozent./tih/jha/

