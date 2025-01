wO-User zu Newron Pharma nach Südkorea Deal: "2028 ist die Firma Geschichte..."

Newron Pharmaceuticals entwickelt sich auch im Jahr 2025 zum Dauerbrenner im wallstreetONLINE Forum. In dieser Woche konnte sich die dazugehörige Diskussion erneut aufs Spitzenpodium der beliebtesten Diskussionen schieben, nachdem Newron am 09. Januar eine Lizenzvereinbarung über die Vermarktung des Schizophreniemedikaments "Evenamide" für dem südkoreanischen Markt bekanntgegeben hatte (wallstreetONLINE berichtete) . Evenamide könnte die Behandlung von Schizophrenie revolutionieren, befindet sich aber noch in der Testphase und ist demzufolge noch nicht zugelassen.

Da die Nachricht über die Vermarktung in Südkorea aber bisher kaum einen Effekt auf den Aktienkurs von Newron hatte, schwankt die Stimmung im Newron-Thread weiterhin zwischen Resignation und verhaltenem Optimismus. Hier einige Einschätzungen zum Südkorea-Deal und zur Zukunft von Newron Pharma aus dem wO-Forum:

Realist88: "Sie übernehmen 10% der globalen Entwicklungskosten. Finde ich bemerkenswert. Die Höhe der Vorauszahlung wäre spannend."

Deam85: "Aufs erste hört es sich gut an für mich. 10% der Patienten und Kosten plus Zahlung, Meilensteine und Lizenzen. Und das für Südkorea."

Thehotspot: "Ich würde sagen, es läuft alles nach Plan. Danke."

Questionmark: "Auch die Tatsache, dass die Deals so kurz nacheinander Folgen zeigt doch, dass parallel verhandelt wird, ich gehe davon aus, dass der gesamte asiatische Raum sooner or later verpartnert sein wird. Bisher konzentriert sich ja alles auf den asiatischen Markt, solange das so bleibt, die Kosten dadurch gedeckt werden und ne Menge Upfront + spätere Einnahmen folgen wäre das doch die Eierlegendewollmilchsau."

darauf Realist88: "Genau so schaut es aus. Durch die Asiatischen Partner finanziert sich Newron die Studien und das Fortbestehen um dann mit dem Westen dick abzukassieren. Eigentlich sehr clever von Newron und dazu ermöglicht sich Weber noch weitere Jahre sein dickes Gehalt zu kassieren weil er dadurch eine Übernahme verhindert. Der Typ hats drauf, muss man ihm lassen"

_Ardy_: "Muyong in Pharma scheint in Südkorea Monopolist in Sachen Schizophrenie zu sein.

Entwicklung, Herstellung und jetzt schon gesicherte Vermarktung, alles aus einer Hand. Da kann man sehr gut verdienen. Gewinnbeteiligung für Newron mit 0 Kosten. Wollen Sie Biontech konkurrenz in Sachen Cash machen ? smile.

Mir ist es so auch lieber mit Lizenzen, da kann ich meine Gewinnentnahmen selber planen.

Schon wieder eine Lizenz, so schnell, hätte ich nicht mit gerechnet.

Asien könnte damit schon fast versorgt sein.

Zuviele Lizenzen drücken auf den Gewinn.

Auf jedenfall werden die deals jedesmal teurer sein als der letzte.

Nächste könnte Europa sein, vielleicht ?

Let`s go.............."

Tradertobit: "Gute und positive Meldung heute, habe ich nichts dagegen. Leider zieht der Kurs noch nicht entsprechend mit, aber: Ich gehe davon aus, dass bald weitere Meldungen erfolgen werden. Da kommt ziemlich sicher noch was nach an Auslizensierungen, evtl. ein größer Deal in Europa. Dann sollte endlich der Knoten platzen und Newron höher bewertet werden. Dem Orderbuch ist nicht trauen, da geht es "nicht mit rechten Dingen" zu wie man so schön sagt."

STOER: "Da kann ich nur hoffen, daß so schnell nichts nachkommt und schon gar kein großer Europa-Deal. Die Auslizenzierungen verpuffen ohne jeden Mehrwert für die Aktionäre und so könnte es auch nach weiteren Deals aussehen. Die Meldungen enthalten weder konkrete Zahlen noch Fakten und sind in meinen Augen bis auf die eigentliche Meldung völlig Substanzlos. Der Kurs sieht es bis jetzt leider auch so und das es im Orderbuch nicht mit rechten Dingen zugeht ?....tja, daß könnte man wohl auch als "selbstgemachtes Leid" ....oder aber auch als " Die Geister die ich rief werd ich ......." bezeichnen."

Domrep01: "Das Problem ist nach wie vor die Kapitalisierung, hier kann noch kein Fonds oder andere Instis gross rein, geht einfach nicht von deren Vorschriften.

Der Free Float ist viel zu hoch und daher auch immer Kleinaktionäre die mit 10% zufrieden sind.

Mit Yass haben wir genau den Typen an Board, der diese Kleinaktionäre füttert.

Nach dem Ernesto Deal heute, sind die Weichen gestellt und hier muss nun einfach gewartet werden.

Wer halt lieber schnell Geld machen will, muss hiet raus und mit anderen Titeln traden, eventuell kommt man halt dann zu spät zurück. Jetzt mal ehrlich, weder die Japaner noch die Koreaner sind die dümmsten. Logisch haben die Newron nicht gekauft, aber auch die müssen Entscheidungen verantworten.

Hier brauchts Geduld, das ist nun allen klar denke ich, wer diese nicht hat, sollte verkaufen."

Günther1978: "Der Deal heute ist definitv eine gute Nachricht, da damit ein Teil der bevorstehenden Studie gesichert ist und zudem etwas Geld in die Kasse fließt. Die Zahlungen dürften nicht so hoch ausfallen, da der Markt in Südkorea nicht so groß ist. Zitat: "Weltweit leiden etwa 25 Millionen Menschen an Schizophrenie, darunter mehr als 210.000 in Südkorea, wie 2022 von der staatlichen Behörde HIRA (Health In....."

Von den 210.000 wären rd. 50 % die Zielgruppe:

"...Insgesamt sprechen 30-50% der Patienten nicht auf die verfügbaren Medikamente an – sie gelten als therapieresistent. Zusätzlich zu den Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) sprechen weitere 20-30% nicht ausreichend auf antipsychotische Medikamente an, auch wenn sie nicht die Kriterien für TRS erfüllen..."

So gesehen kann man den Deal als nicht kursbewegend ansehen, da kaum finanzieller "Mehrwert" entstehen dürfte. Aber eine gewisse Symbolkraft hat die Meldung schon. Ein weiterer Partner der sich traut und Potenzial sieht und zudem einen Teil der Kosten für die nächste Studie übernimmt. Bin gespannt ob das vorerst der letzte Partner ist."

Montirosa: "Bei Newron geht es jetzt in den nächsten Monaten um genügend Finanzielle Mittel für die nächste Studie und andere Verpflichtungen bereit zu stellen um weitere billig Angebote abzuwehren.

Hoffen wir das die Studie bis Mitte Jahr anfängt dann haben wir bis Ende Jahr erste Ergebnisse bei positiven Daten werden dann auch die ganz grossen Pharma Riesen um Evenamide streitig machen dann Reden wir von einem Aktienkurs von Fr.65 plus und eine sofortige Übernehme ist nicht auszuschliessen aber bis dahin braucht weiterhin viel Geduld und Nerven und wer dies nicht hat soll einfach verkaufen!"

ANK56: "Die beiden Lizenzdeals passen wie Puzzlesteine zur Finanzierung der Phase III Studie! Die Patientenübernahme (60) von Myung reduziert die Kosten der Phase III Studie (17) auf 42 Mio Euro, also tiefer als die erhaltene Upfrontzahlung von EA Pharma. Weiter liefert Verus ein aktualisiertes Szenario zum Zeitplan bis zur Zulassung in den USA (Mitte 2027 - 2 HJ 2027). Für uns ein kritscher Parameter zur Abschätzung des möglichen Umsatzes. Wenn das alles so aufgeht, wie von Verus beschrieben, dann wird die kleine Newron eine super Strategie umsetzen - ich bin beeindruckt!"

Andy_der_Zweitbeste: "Bestandsaufnahme:

Eine Übernahme zu hohen Kursen ist kurzfristig nicht erfolgt, kann aber jederzeit kommen.

Die Finanzierung der zulassungsrelevanten Studie ist gesichert, ohne nennenswerte Verlust von marktbestimmenten Regionen , das ist gut.

Es gibt über die Lizenzvereinbarungen eine erste Indikation für den zukünftigen Marktwert, im Milliardenbereich.

Das ist alles positiv. Strategisch sehr schlau von Weber.

Was nun passiert ist offen:

Newron zieht die Studie durch und vermarket das Medikament in den strategischen Regionen selbst eher unwahrscheinlich

Newron zieht die Studie durch und wird bei positiven Ergebnissen aufgekauft, Übernahmepreis > 2-3 Mrd

Die Studie scheitert Ergebnis für den Kurs : offen bis negativ, eher unwahrscheinlich.

Also: wer die Zeit und Geduld hat, ca 2 Jahre, hier zu warten, wird belohnt, es ist kein kurz-, aber ein langfristiger 10 bis 30 Bagger.

Geduld, der kurzfristige Aktienkurs ist irrelevant und ermöglicht noch das Einstiegen.

Langfristig ist das ein Erfolgsmodell."

Magnetfeldfreddy: "Haltet Euch and Warren Buffet, nur die Geduldigen werden belohnt, jede Stunde auf den Kurs schauen macht krank, dann braucht man selber bald Evenamide.......... "

Thehotspot: "2028 ist die Firma Geschichte, entweder weil Eve gerockt hat und Newron übernommen wurde oder Eve gefloppt hat und Newron Insolvenz beantragt hat."

deam85: "Leider gelingt es weber nicht kräftige investoren zu gewinnen. 100 Konferenzen und nix haben wir. das ist schon sehr traurig. Scheinbar sehen hier nur wenige oder nur wir Potential….schade"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community