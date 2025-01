Intel - Aktie im Rampenlicht - 17.01.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten Verluste von -7,11 % verkraften.

Mit einer Performance von +8,66 % konnte die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,92 % geändert.

Nach der Verschnaufpause am Vortag dürfte der Dow Jones Industrial am Freitag wieder an seine jüngsten Gewinne anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 43.401 Punkte und damit 0,6 Prozent …