Die größte Revolution im Vertrieb - So ermöglicht die KI-Vertriebsmitarbeiterin von Simpli.bot lokalen und mittelständischen Unternehmen einen Quantensprung bei den Verkaufszahlen (FOTO)

Bielefeld (ots) - Kein Lead geht verloren, kein Interessent wird enttäuscht unddie Arbeit übernimmt ein Mitarbeiter, der auch mitten in der Nacht, anFeiertagen und zu stressigen Stoßzeiten unermüdlich bei der Sache bleibt. Wasfür viele Unternehmen wie ein Traum klingt, ist längst Realität, denn alsGründer der Simpli GmbH haben Tim Hoppe und Dennis Melson mit Eva eineKI-Vertriebsmitarbeiterin geschaffen, die alle anstehenden Aufgaben schnell,zuverlässig und effizient erledigt. Wie die KI von Simpli.bot dieVertriebsprozesse verändert und dabei die größten Probleme des Vertriebslangfristig löst, erfahren Sie hier.Die langsame Reaktion ihrer Vertriebsabteilung kostet Unternehmen bares Geld,denn Statistiken belegen, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit um 800 Prozenthöher liegt, wenn eine Anfrage innerhalb von fünf Minuten beantwortet wird, alswenn es erst in Minute sechs zu einer Antwort kommt. Das zu wissen, ist für dieVertriebsmitarbeiter sicherlich interessant, doch in der Realität sind sie kaumdazu in der Lage, das Zeitlimit permanent einzuhalten. Sie sind damitbeschäftigt, endlos lange Leadlisten abzutelefonieren, müssen Follow-ups oftschon nach dem ersten Versuch aufgeben und vergessen im stressigen Arbeitsalltagimmer wieder, Interessenten an Termine zu erinnern. Damit steigt zwangsläufigdie No-Show-Rate und ein großer Teil der Leads und Antworten geht für dasUnternehmen verloren. Mit mehr Vertrieblern ließen sich die Probleme sicherlichin den Griff bekommen, doch die sind nicht nur schwer zu finden, sondern auchmit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Könnte KI für die Unternehmen eineLösung sein? "Tatsächlich haben viele lokale und mittelständische Unternehmen KIlängst für sich entdeckt. Sie nutzen KI-Chatbots, die häufig auftretende Fragenbeantworten, um den Vertrieb ein wenig zu entlasten", sagt Tim Hoppe, Gründerund Geschäftsführer der Simpli GmbH. "Mit generischen KI-Chatbots ändert sichaber nichts Grundlegendes und so bleibt die Conversion Rate auf einem unnötigniedrigen Stand.""Wer eine echte Revolution im Vertrieb starten möchte, braucht eine KI, diewirklich selbstständig arbeitet und den Prozess versteht, der zum Abschlussführt", fügt sein Geschäftspartner Dennis Melson hinzu. "Wir reden über eine KI,die den Aufwand um 90 Prozent senkt und sich an die spezifischen Bedingungen imjeweiligen Unternehmen perfekt anpassen lässt." Die KI-Experten von Simpli.bothaben mit Eva eine solche KI-Vertriebsmitarbeiterin geschaffen und zeigen