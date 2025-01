Mehr Tierwohl, bessere Tiergesundheit, nachhaltiger Klimaschutz - McDonald's stellt auf der Grünen Woche BEST Beef 3.0 vor (FOTO)

München (ots) - McDonald's Deutschland ist bereits seit vielen Jahren fester

Bestandteil der Grünen Woche in Berlin. Auch in diesem Jahr ist das Unternehmen

auf der Messe, um über die Ausweitung des "BEST Beef"-Programms sowie weitere

innovative Projekte zu informieren.



Auf der diesjährigen Grünen Woche können sich Besucher:innen am Stand von

McDonald's Deutschland über die Herkunft der Rohwaren und innovative Projekte

informieren. Vertreten ist das Unternehmen in Berlin vom 17. bis 26. Januar auf

dem ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 am Stand 101. Dort geben neben

Mitarbeiter:innen des Systemgastronomen auch Landwirt:innen, die für den Anbau

der Rohwaren, der in den Restaurants verkauften Produkte verantwortlich sind,

interessante Einblicke. So hat McDonald's sein "BEST Beef"-Programm maßgeblich

weiterentwickelt und um ein wichtiges Klimamodul ergänzt, gemeinsam mit

engagierten Lieferpartnern und der Landwirtschaft innovative Projekte gestartet

und seinen Anteil an heimischen Rohwaren weiter ausgebaut. Im Laufe dieses

Jahres wird darüber hinaus die Milch für McSundae®, McFlurry® und Shakes

ausschließlich aus Haltungsform 3 stammen. Passend dazu bekommen

Messebesucher:innen am Stand kostenloses Softeis.





